Por primera vez, Pepe Cibrian habló sobre Luis, su hijo del corazón

Pepe Cibrian confesó que es padre y que tiene un hijo. En el día de ayer el famoso director teatral sorprendió al revelar su historia con Luis, su hijo del corazón. "Yo tengo un hijo hace dos años. Me separé de Santiago y realmente me costaba mucho vivir solo, era una casa muy grande y estaba muy angustiado, entonces todas las noches tenía que estar un amigo, una amiga, alguien en casa, necesitaba compañía", aseguró en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand.

"Entonces fui a Mendoza a dar un seminario y en este seminario, entre esta gente, que eran muchos, estaba un joven, yo no lo conocía, me pareció un joven muy atractivo y muy talentoso. Nunca tuve ningún interés sexual, obvio, no hace falta que aclare que soy gay. Y entonces lo invité al seminario siguiente, en Villa Mercedes", explicó Cibrian

Tras su encuentro en Villa Mercedes, lo invitó a vivir a su casa. El nuevo jurado del Cantando por un sueño confesó: "Hablé con todos mis amigos y me dijeron estás loco, vos sos un loco, no lo sé, lo siento así. Entonces me senté con Luis frente a frente y le dije 'mirá Luis, yo soy gay, vos no sos gay, lo sé profundamente, y puedo estar cameleandote, pero yo te quiero proponer algo: yo te propongo que vengas a casa una semana, obviamente te invito, y que veas. Él había perdido al papá, la mamá trabajaba mucho".

"Él estudiaba teatro, y es muy talentoso, así que yo le ofrecí una plataforma para que puedas hacer todo, canto, danza, acrobacia, malabares, lo que sea. ¨Yo lo único que te pido a cambio es que me acompañes, no quiero estar solo¨, le dije. Efectivamente vino una semana y nos sentimos muy bien, y hace dos años que es mi hijo", explicó el único hijos de Ana María Campoy.

"Me causa mucho orgullo poder hablar de él y decir que la vida me dio todo, todo lo que soñé en la vida hasta tener un hijo me lo dio la vida. Quiero agradecer y decir no me siento aislado de que ustedes hablen de hijos porque yo tengo el propio", finalizó Cibrian.