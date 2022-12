La emoción de Argentina por el Mundial Qatar 2022 cada vez se eleva un poco más. Un país entero sueña con una tercera copa del mundo y los famosos no han perdido la oportunidad de viajar hasta Doha para alentar a La Scaloneta. Una de ellos fue Luciana Salazar, quién en diálogo con A24 contó una vivencia muy curiosa que le tocó experimentar con un medio peruano.

Y es que Salazar se bautizó como la bruja del partido de Argentina contra Australia. Según ella, acertó en su predicción del resultado 2-1: “Me catalogo la bruja del partido porque vino un medio peruano y me preguntó antes del partido ¿Cómo sale Argentina? Y dije 2-1 con goles de Messi y Julián en ese orden y vamos a sufrir”, aseguró la actriz.

Ante esto, el periodista le preguntó si ya tenía su predicción sobre el partido de la albiceleste contra Países Bajos en los cuartos de final. Como respuesta, Luciana Salazar afirmó: “No, ya no quiero decir más porque la pasé mal, sufrí de verdad a lo último. Me gusta el fútbol, me gusta mí país, entonces vengo a alentar a la Selección”.

En esta misma línea, la mediática agregó su análisis de los mejores jugadores de la selección argentina y enfatizó que hay muchos, pero destacó a Lionel Messi: “Messi es el mejor del mundo, pero creo que hay muy buenos jugadores. Yo soy de River así que voto por Julián y Enzo, todos los que son de River”.

Luciana Salazar, ¿la bruja de la albiceleste?

Sobre su estadía en Qatar, Luciana Salazar indicó que está sola en el país asiático, pero que se encontrará con sus amigos para disfrutar de la instancia final del mundial. “Viajé sola a Qatar, tengo muchos amigos. Llegué a la madrugada, vine para octavos y me quedo hasta el final”, precisó.