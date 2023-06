"Sin Bandera" llegará a nuestro país para brindar el show perteneciente a su gira "Frecuenca Tour" que se llevará a cabo el sábado 10 de junio en el Movistar Arena con localidades completamenre agotadas. En el marco de su visita a la Argentina, te contamos el motivo por el cual el dúo musical lleva ese nombre.

El argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García se unieron para formar el exitoso dúo musical en el 2000. Fue allí que tuvieron que decidir qué nombre le pondrían a su grupo para poder lanzar sus primeros sencillos.

Noel Noel Schajris y Leonel García

"Sin Bandera" nació cuando Noel y Leonel pasaron por el Auditorio Nacional de México donde hay un enorme mástil que siempre sostiene en alto la bandera de aquel país. Ese día, cuando los artistas circulaban por la avenida Paseo de la Reforma en auto, el cantante argentino notó que el mástil estaba vacío.

En diálogo con la prensa años atrás, Noel contó: "'Mirá está sin bandera', le dije. Y nos miramos y pensamos 'hey, ese podría ser un buen nombre, pongámoslo por ahora', y hasta ahora sigue estando". Sin dudas, "Sin Bandera" se posicionó entre las bandas más reconocidas a nivel mundial, ganándose el corazón del público que admira tento el talento de los artistas como cada una de las canciones que interpretan.

Sin Bandera.

¿Por qué se separó Sin Bandera?

En el 2008, para sorpresa de todos los fanáticos a lo largo y a lo ancho del mundo, "Sin Bandera" anunció su separación y lanzó su gira de despedida que, como era de esperarse, agotó localidades en cada destino que pisaron. Entre lágrimas, los fanáticos le dijeron "adiós" al dúo musical en medio de rumores de mala relación entre Noel y Leonel.

Para ponerle punto final a las especulaciones, los artistas confirmaron que lejos de haber roces entre ellos, la decisión fue tomada para que ambos puedan incursionar como solistas. "De pronto, la gente prefiere pensar que nos peleamos y que por eso nos separamos. Es más fácil decir eso a entender que hay una razón artística y legítima para la separación. Queríamos dejar el grupo donde se merecía y no dejar que decayera", sentenció Leonel en aquel momento.

"No fue fácil separarnos. Fue comenzar otra vez, dos o tres años de mucha pelea. No es que no sabes por dónde ir, sino que es que no sabes quién eres y tienes que volver a encontrar tu camino nuevamente", agregó el cantante mexicano para aclarar cómo vivió ese proceso.

Sin Bandera.

El regreso de Sin Bandera

Finalmente, en noviembre del 2015, el dúo musical anunció su regreso con "Sin Bandera: Una última vez". El dúo volvió a unirse regalándoles a quienes los siguen desde el 2000, la posibilidad de volver a escucharlos juntos nuevamente.

Desde aquel momento hasta hoy, Noel y Leonel siguen caminando juntos bajo el nombre de "Sin Bandera", cosechando éxitos y sol outs en cada ciudad donde se presentan. En cada encuentro con el público, los fanáticos les demuestran el cariño que se ganaron en estos 23 años de trayectoria.