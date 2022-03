Premios Grammy 2022: donde y a qué hora ver la premiciación

El próximo domingo 3 de abril se llevará a cabo la 64ª edición de los Grammy Awards.

La premiación a lo mejor de la música será transmitida por TNT, en español y TNT Series, en idioma original, a partir de las 21 horas, con los comentarios de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez.

Un poco antes, Heisel Mora y Gerudito, junto a Lety Sahagún estarán desde la alfombra roja, entregarán todos los detalles previos de la ceremonia en el pre-show Punto de Encuentro, a partir de las 20 horas.



Con la conducción por segundo año consecutivo de Trevor Noah, los Grammy tienen como principal favorito a Jon Batiste con once nominaciones, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho menciones, y Olivia Rodrigo junto a Billie Eilish, con siete posibilidades.



Entre las novedades de esta edición está el registro alcanzado por el rapero Jay-Z se convirtió en el artista más nominado a los premios llegando a 83 apariciones a lo largo de su carrera.

Las principales categorías de esta nueva entrega de los Grammy

Grabación del Año: I Still Have Faith in You (ABBA), Freedom (Jon Batiste), I Get A Kick Out of You (Tonny Bennett & Lady Gaga), Peaches (Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon), Right On Time (Brandi Carlile), Kiss Me More (Doja featuring SZA), Happier Than Ever (Billie Eilish), Montero - Call Me By Your Name (Lil Nas X), Drivers License (Olivia Rodrigo) y Leave The Door Open (Silk Sonic)

Álbum del Año: We Are (Jon Batiste), Love For Sale (Tony Bennett & Lady Gaga), Justice - Triple Chucks Deluxe (Justin Bieber), Planet Her – Deluxe (Doja Cat), Happier Than Ever (Billie Eilish), Back Of My Mind (H.E.R.), Montero (Lil Nas X), Sour (Olivia Rodrigo), Evermore (Taylor Swift) y Donda (Kanye West).

Canción del Año: Bad Habits (Ed Sheeran), A Beautiful Noise (Alicia Keys & Brandi Carlile), Drivers License (Olivia Rodrigo), Fight For You (H.E.R), Happier Than Ever (Billie Eilish), Kiss Me More (Doja Cat featuring SZA), Leave The Door Open (Skill Sonic), Montero – Call Me By Your Name (Lil Nas X), Peaches (Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon) y Right On Time (Brandi Carlile).

Mejor Nuevo Artista: Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, FINNEAS, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid LAROI, Arlo Parks, Olivia Rodrigo, Saweetie.