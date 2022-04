Premios Grammys 2022: uno a uno sus ganadores

Instagram

Los Premios Grammys 2022 entregó en su gala número 64, los premios más codiciados por los artistas a nivel mundial. Más de 70 categorias fueron premiadas esta noche.

Desde el hotel MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, te traemos el listado con los ganadores en todas sus categorías y revelaciones para este 2022 en los Grammys 2022:

Mejor álbum de Reggae: SOJA Band por " Beauty in the silence"

Mejor álbum de raíces regionales: Kalani Pe'a' por "Kalani Pe'a"

Mejor álbum tradicional de Blues: Cedric Burnside por "I be traying"

Mejor álbum americano: Los Lobos Band por "Native Sons"

Mejor canción de raíces americanas: Jon Batiste y Steve McEwan por "Cry".

Mejor ´álbum de Country: Chris Stapleton por "Starting Over"

Mejor solista de Country: Chris Stapleton por "You Should Probably Leave"

Mejor dúo o grupo Country: Brothers Osborne por "Younger Me".

Mejor canción Country: Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon y Chris Stapleton por "Cold"

Mejor álbum vocal de Jazz: Esperanza Spalding por "Songwrights Apothecary Lab".

Mejor canción de Rap: Kanye West con Jay-Z por "Jail"

Mejor álbum Dance/Electronic: Black Coffee por "Subconsciously"

Mejor álbum latino de Pop: Alex Cuba por "Mendó"

Mejor grabación Dance/Electronic: Rufus DuSol por "Alive"

Productor del año no clásico: Jack Antonoff

Mejor álbum de Rap: Tyler, The Creator por "Call me if you get lost"

Mejor interpretación de Rap melódica: Kenye West con The Weeknd y Lil Baby por "Huricane".

Mejor interpretación Rap: Family Ties de Baby Keem por "Kendrick Lamar"

Mejor interpretación R&B: Silk Sonic y Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan por "Leave the Door Open".

Mejor álbum R&B: Jazmine Sullivan por "Heaux Tales

Mejor Video musical: Jon Batiste por "Freedom"

Mejor Canción Rock: Foo Fighters por "Waiting on a War"

Mejor Álbum de Rock: Foo Fighters por "Medicine At Midnight"

Mejor interpretación de rock: Foo Fighters por "Making a fire"

Olivia Rodrigo Grammy a Mejor Nueva Artista.

Mejor Álbum Pop Vocal: Olivia Rodrigo por "Sour".

Mejor interpretación de pop dúo / grupo: Doja Cat y SZA por "Kiss Me More"

Mejor interpretación Pop solista: Olivia Rodrigo por "Drivers License".

Mejor Artista Nuevo: Olivia Rodrigo

Mejor Canción del año: Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson y Paak por "Leave the Door Open"

Mejor Álbum del año: Jon Batiste por "We are".

Mejor Grabación del año: Silk Sonic por "Leave The Door Open"

Mejor álbum latino de Rock / alternativo: Juanes por "Origen"

Nathy Peluso fue la única artista argentina en tener una nominación a los Grammys 2022. La artista y compositora de Hip Hop, Soul, Trap, Rap y Jazz, está de gira por México en su gira Calambre Tour. Su álbum "Calambre", le mereció su nominación a Mejor Álbum Pop de Rock Alternativo.

Otros reconocidos artistas latinos también lograron nominiaciones a Los Premios Grammys 2022. Entre ellos se estaban: Paula Arenas, Pablo Alborán, Ricardo Arjona, Camilo, Alex Cuba, Bab Bunny, J. Balvin, Karol G, Kli Uchis, Rauw Alejandro, Juanes, Bomba Estéreo y Zoé, entre algunos más.

Mejor álbum urbano latino: Bad Banny por "Último tour del mundo".

