Premios Martín Fierro 2022 en VIVO: minuto a minuto de la alfombra roja

Los Premios Martín Fierro 2022 ya son un hecho. Desde el Hotel Hilton en Buenos Aires, más de 700 celebridades caminan por la alfombra roja en su 50° edición. Mirá los looks que lucen todas tus estrellas favoritas de la pantalla chica argentina.

PH: Telefe. Iván de Pineda, Paula Chaves.

Pampita, Susana, Lali Espósito, Giménez, Darío Barassi, Liazy Tagliani, Santiago del Moro, Donato de Santis, Vero Lozano, Alejandro Marely, Guido Kazcka, Marley, Juana Viale, Mirtha Legrand, Agustina Cherri, Mau y Ricky, y otras importantes figuras, están presentes en la ceremonia de los premios los Martín Fierro 2022, la entrega más importante del año.

La fiesta argentina que reúne a las principales figuras y celebridades más vistas por los argentinos, rendirán un homenaje a los 70 años de la Televisión Argentina. Para hacerlo, eligieron los mejores diseñadores para brillar y llevarse todos los elogios de sus fans y de la prensa.

Las celebridades que pasaron por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022, posaron en el sillón de CARAS, gracias a Jaz Meen Deco y Ryo Fondos. (@JazmeenDeco y @ryofondos) Un mobiliario que hizo que las estrellas más importantes de la gala, resaltaran con sus looks.

PH: Telefe - Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.

Las primeras en llegar a la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022, fueron las presentadores de Bendita, Edith Hermida y Alejandra Maglietti. Su magazine, conducido por Beto Cacella, está nominado a Mejor programa humorístico y actualidad.

PH: Telefe. Alejandra Maglietti.

PH: Telefe. Roberto Funes Ugarte y Agustina Casanova.

PH: Telefe. Verónica Ojeda y Dieguito Maradona.

Mario Baudry y Verónica Ojeda acompañan a Dieguito Maradona para estar con él en el homenaje que los Premios Martín Fierro 2022 le hará a la memoria de Diego Armando Maradona.

PH: Telefe. Teté Coustarot.

Lizy Tagliani presentará en la gala de los Premios Martín Fierro 2022 a su novio, Sebastián Nebot. Una de las nuevas relaciones con el mayor foco por los fanáticos del entretenimiento nacional.

PH: Intagram cuenta Mirtha Legrand. - Mirtha Legrand, vestida por Claudio Cosano.

PH: Telefe - Mirtha Legrand.

Susana Giménez en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022.

Juanita Viale

Pampita rindió un homenaje a la actriz Norma Aleandro, al lucir el vestido que la actriz, directora y guionista argentina, llevó a la gala de los Premios Oscar 1986.

PH: Telefe - Agustina Cherri.

PH: Ernesto Pages. Verónica de la Canal.

PH: Telefe - Soledad Larghi.

PH: Ernesto Pages. Coni Mosqueira y Alejandro Fantino.

Tus estrellas favoritas también pasaron por el streaming room y posaron para la cámara 360° de Telefe.

PH: Ernesto Pages. Marisa Andino.

PH: Ernesto Pages. Sillón CARAS - Premios Martín Fierro 2022.

PH: Telefe. Costa.

PH: Telefe. Karina Gao.

PH: Telefe - Flor de la V.

PH: Telefe - Matilda Blanco.

Lali Espósito no podía faltar a la noche de la entrega de los Premios Martín Fierro 2022. La cantante estuvo en la cámara 360° de Telefe, canal oficial de la transmisión de la gala número 50.

PH: Telefe - Lali Espósito.

PH: Telefe - Flor Peña.

PH: Telefe - Claudia Villafañe.

Claudia Villafañe llegó a la gala de los Premios Martín Fierro 2022 con un vestido en traje pedido de manera especial a su diseñador. Telefe fue quien se encargó de invitarla para que haga parte de la mesa de MasterChef Celebrity.

PH: Telefe - Sol Pérez.

Susana Giménez.

Susana Giménez recibió el Martín Fierro de Brillantes por sus 35 años al aire de su programa "Susana Giménez". "No puedo creer todo lo que hice. ¡Claro 35 años! es mucho. Se me pasaron volando. Pero los he disfrutado. He tenido una vida maravillosa y espero seguirla teniendo por muchos años más", dijo la diva al recibir su premio.

PH: Telefe - Luisa Albinoni.

PH: Telefe - Premios Martín Fierro 2022 en VIVO: minuto a minuto de la alfombra roja

PH: Ernesto Pages - Jésica Cirio

PH: Ernesto Pages - Analía Franchín

PH: Ernesto Pages - Susana Giménez.

PH: Telefe - Sara Escobar, Mau Montaner, Ricky Montaner, Stefi Roitman.

Mau y Ricky Montaner llegaron con sus respectivas esposas, Sara Escobar y Stefi Roitman. Los hermanos Montaner afirmaron que asistieron en representación de su padre, Ricardo Montaner, quien no pudo asistir a la gala de los Premios Martín Fierro 2022.

PH: Clarita Cao. - Pampita.

PH: Telefe - Nancy Pazos .

PH: Telefe - Victoria Xipolitakis.

PH: Telefe - Yanina Latorre.

PH: Telefe - Laurita Fernández.

En la mesa del jurado de ShowMatch, la Academia de El Trece, estuvieron presentes Jimena Barón, Pampita y Ángel de Brito. Este año, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés decidieron no asistir. Hernán Piquín por su lado, por motivos de trabajo no pudo estar presente en esta gala de los Premios Martín Fierro 2022.

PH: Telefe - Jimena Barón, Pampita, Ángel de Brito.

PH: Ernesto Pages - Mariana Genesio Peña.

PH: Ernesto Pages - Denise Dumas.

PH: Ernesto Pages - Soledad Pastorutti.

PH: Telefe - Jimena Barón.

PH: Telefe - Mariana Brey.

PH: Telefe - Karina Iavícoli.

PH: Ernesto Pages - Evelyn Von Brocke.

PH: Telefe - Andrea Politi.