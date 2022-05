Premios Martín Fierro 2022: Agustina Cherri y Luciano Cáceres, ganadores a mejor actriz y actor protagonista de ficción

Esta noche se premian las mejores producciones audiovisuales de la Televisión argentina. Una de las categorías más esperadas por el público en los Premios Martín Fierro 2022, y más codiciada por las celebridades, es la de Mejor actor protagonista de ficción y Mejor actriz protagonista de ficción.

Agustina Cherri y Luciano Cáceres de la producción de Polka, La 1-5/18 de El Trece, fueron los ganadores del Martín Fierro 2022 a Mejor actriz y actor protagonista de ficción.

El premio a Mejor actriz protagonista de ficción presentado por Lali Espósito fue para Agustina Cherri por La 1-5/18 (El Trece). "Ay, no me lo esperaba. Lo deseaba, pero me sorprende. Gracias por pensar en mí".

Los nominados a Mejor actor protagonista fueron: Facundo Arana - Pequeña Victoria (Telefe), Luciano Cáceres - La 1-5/18 (El Trece), Marco Antonio Caponi - El Tigre Verón (El Trece) y Julio Chaves -El Tigre Verón (El Trece).

Los nominados a mejor actriz protagonista fueron: Agustina Cherri - La 1-5/18 ( El Trece), Julieta Díaz - Pequeña Victoria (Telefe), Lali Gonzáles - La 1-5/18 (El Trece) y Natalie Pérez - Pequeña Victoria (Telefe).

"La mujer con las mejores lágrimas", así presentó Lali Espósito a Agustina Cherri para entregarle el Martín Fierro a Mejor actriz protagonista de ficción. "Fue muy difícil lo que hicimos. Fue redifícil. Si bien la pandemia nos afectó a todos, a la ficción por sobre todo. Nos mantuvo detenidos, esto le afectó a muchos compañeros... agradezco que hayan pensado en mí, para la vuelta a la ficción en medio de la pandemia", dijo Agustina Cherri.

Luciano Cáceres ganó el Martín Fierro 2022, como Mejor actor protagonico de ficción por La 1-5/18. El premio lo recibió su copotragonista y también ganadora del premio a Mejor actriz protagonista de ficción, Agustina Cherri.

Luciano Cáceres iba arriba de un auto cuando se enteró que ganó el Martín Fierro 2022 a Mejor actor protanogista de ficción: "Muchas gracias compañeros. Festejando el laburo con mis compañeros, que es el mejor premio que yo puedo tener. Le agradezco a todos. Gracias a APTRA y gracias a este oficio hermoso".

