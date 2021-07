Eduardo Massa Alcántara o más conocido por "Cabito" se encuentra internado en el Hospital de Clínicas. Si bien no se sabe que afección padece, cercanos al periodista aseguran que su cuadro es "delicado".

“Está complicado y a la espera de un milagro. Está levantando la anemia y se encuentra mucho mejor de ánimo”, fueron algunas de las palabras de cercanos a Cabito a Teleshow. Sitio al que, a fines de junio, expresó que no se encontraba bien.

Preocupa la salud de Cabito: "Está a la espera de un milagro"

Si bien el cuadro es delicado ya que serían varias las afecciones que tiene. Sin embargo, otras fuentes cercanas a Cabito confirmó que el equipo médico están: “levantando la anemia” y que gracias a eso está “mucho mejor de ánimo”.

Cabito Massa Alcántara internado en el Hospital Británico: “No estoy bien”

Eduardo “Cabito” Massa Alcántara está internado en el Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia se dio a conocer este viernes, tras una publicación en su cuenta de Instagram.

"Necesito dadores de sangre para mí. 0 negativo. Hospital Británico, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Eduardo Massa Alcántara", escribió Cabito.

“Acá estoy, pero prefiero no hablar, perdoname. No estoy bien”, contestó Cabito Massa Alcántara frente a la consulta de Teleshow. Y no quiso dar detalles del problema de salud que lo está aquejando. El día viernes, el humorista publicó en sus historias de Instagram un llamado a la solidaridad pidiendo donantes de sangre para sí mismo y despertó la preocupación de sus seguidores. Luego, su amigo personal Christophe Krywonis, confirmó en Lo de Mariana, por ElTrece, que había sido internado de urgencia.

Por su parte, Mariana Fabbiani en su programa anunció: “Vamos a ponernos serios. Nos acabamos de enterar que está internado Cabito”. Y, enseguida, el cocinero del ciclo solicitó que quienes pudieran se acercaran a colaborar con su amigo. “Sí, necesita sangre. (Los dadores) deben tener de 18 a 65 años y pesar más de 50 kilos. Si lo pueden ayudar...”, dijo.

Enseguida, la conductora cerró la edición del día remarcando: “Hacemos un llamado a la solidaridad para todos los que puedan donar. Le mandamos un beso muy grande. Cabito, vamos, ¡fuerza! A ponerle garra, que pasaste por muchas cosas. ¡Vamos!”.