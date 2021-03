Preocupa la salud de Guillermo Coppola tras ser internado

Guillermo Coppola fue internado el último domingo en el Sanatorio Finochietto por problemas respiratorios. Al exrepresentante de Diego Maradona le quedaron secuelas del Coronavirus, virus que se contagió en enero.

El empresario de 73 años se está realizando estudios y dejó en claro que se encuentra bien. De esta manera, la figura buscó transmitir tranquilidad a todos y, conforme a La Nación, se espera que para el martes esté en su casa.

"Estoy haciendo controles por temas respiratorios, pero todo muy light. Tuve Covid en enero y me recuperé favorablemente. Hace diez o quince días se me complicó un poco la respiración y acá estamos, recalculando", expresó Coppola a aquel medio de comunicación.

Guillermo Coppola sobre Diego Maradona: "Ya no era el mismo"

Guillermo Coppola habló con el programa Arriba Argentinos, sobre la muerte de Diego Maradona. El reconocido representante del astro se animó a decir que los médicos no tienen la responsabilidad de la muerte.

"La pandemia lo tuvo aislado de lo que lo hacía feliz. Ya no era el mismo Diego. Diego necesitaba estar activo y en el último tiempo no hacía nada. Me cuesta creer que se haya entregado", expresó el empresario.

Luego, agregó: "Cuando estábamos juntos siempre bromeaba y me decía que cuando le llegara la hora, me encargara de todo, que no hubiera llanto sino celebraciones. Siempre me decía que no le soltara la mano y miren lo que son las cosas: llevé el cajón hasta el metro final...casi no lo soltaba".