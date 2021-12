En los últimos días comenzó a circular el rumor que indicaba que a dos meses de haberse separado de la madre de su hija, Capri (2), Pía Marcollese, el Rifle Varela estaba de nuevo en pareja y con una bellísima mujer. Una top model y conductora: nada más ni nada menos que Priscila Crivocapich, quien desde hace varios años se destaca como una de las modelos favoritas de la Argentina.

Luego de los rumores, una vez más CARAS Digital fue a las fuentes y se comunicó con "Pri" para saber cuál era la verdad de los trascendidos y si realmente era la nueva pareja del periodista. Muy amablemente, con un gran sentido de colaboración y súper simpática, Crivocapich aclaró los tantos ante este portal.

Priscila Crivocapich rompió el silencio y habló de los rumores de romance con el Rifle Varela.

"Hola te digo lo que les dije a todos los que me conocen y me preguntaron. Condujimos algún evento juntos y vivimos en el mismo barrio y seguramente fue eso. De ninguna manera estoy saliendo, de novia o involucrada sentimentalmente con el Rifle Varela, no sé de donde lo sacaron pero nada que ver", sentenció con buena onda la modelo.

Desde Intrusos 2021 había asegurado que los habían visto de la mano y muy cariñosos, pero ella también desmintió esto: "¿De la mano? (Risas) Imposible. En este momento de mi vida estoy soltera pero siempre, siempre voy a apostar al amor. Soy re fan del amor y como me casé una vez seguramente llegará el hombre con el que lo haga por segunda vez, estoy convencida", cerró creyendo sin dudarlo en el amor para toda la vida.

Priscila eligió a CARAS Digital para dar su versión tras los rumores de noviazgo con el Rifle Varela.

Tras separarse de la madre de su hija, el Rifle Varela estaría de novio: quién es la modelo

Hace tan solo dos meses, el Rifle Varela y Pía Marcallose se separaron. Ambos son padres de Capri de 2 añitos nada más. Según trascendió, ella le habría visto en su celular mensajes con otras mujeres y luego habría descubierto varias infidelidades. Ahora, el periodista parece haber encontrado un nuevo amor.

“Venían de una crisis y ella le encontró unos mensajes raros y decidió terminar todo”, había dicho Paula Varela cuando trascendió la separación.

Rodrigo Lussich contó que el Rifle ya está reiniciando su vida amorosa, con otra reconocida modelo. En "El show de los Escandalones", por América, contó que su flamante pareja es Priscila Crivocapich. La modelo de 38 años que también se desempeña como conductora. En cuanto al flamante romance con el Rifle, según comentó uno de los conductores de Intrusos 2021 fueron vistos en la calle, caminando de la mano y los besos.

