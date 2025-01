“Publicidad gratis”, Lauty Gram opinó sobre el noviazgo de la China Suárez y Mauro Icardi

Si bien la China Suárez nunca confirmó haber estado en pareja con Lauty Gram, sí tuvieron un vínculo muy cercano que empezó en 2023 y duró hasta el año pasado. Con el nuevo noviazgo de la actriz y Mauro Icardi, el músico fue consultado y opinó sobre qué le parece la relación que está viviendo su ex pareja.

El cantante de 23 años conversó con la radio marplatense FM Compacto 97.7 y dio variados comentarios sobre lo que piensa de la relación de la China Suárez y Mauro Icardi y los escándalos que los rodean.

Lauty Gram sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Hasta hace un año, la China Suárez se mostraba en esporádicas ocasiones junto al cantante Lauty Gram de 23 años, con el que nunca confirmó tener una relación pero sí supieron tener más que una amistad. Después de meses de no verse, el músico fue consultado por el noviazgo de la ex Casi Ángeles con el ex de Wanda Nara y no tuvo pudor en opinar.

En comunicación con una radio de Mar del Plata, el intérprete habló sobre el escándalo del momento y sobre su vínculo con la China Suárez, con quien aseguró no tener más contacto.

“Es algo que a la gente le gusta ver y que a ella y a su pareja les sirve. Que le metan porque es algo que les da mucha exposición”, expresó el músico de RKT en primer lugar, haciendo referencia a que a ambos les sirve estar unidos en este momento para poder ser vistos por los medios.

Lauty Gram y la China Suárez cuando salían durante 2023 y 2024

Respecto a cuán informado está del tema del momento y los problemas que enfrenta su ex pareja, aseguró que si bien informa a través de las stories de Yanina Latorre, le da fiaca leer todos los textos a veces y que “no estoy muy metido en el chisme porque estoy con otras cosas”.

“Si te ponés a pensar, imaginate que todos el país está hablando de eso, imaginate la publicidad gratis que tienen”, lanzó sobre lo que puede llegar a ayudar a la actriz el mostrarse públicamente, aunque no sea de la mejor manera.

Además, también contó que con la China Suárez terminó bien, con “buena onda” y sostuvo que “quedó la mejor”, pese a que hoy ya no tienen contacto y él está con la cabeza en su trabajo.

La foto que confirmó el pasado romance de Lauty Gram y la China Suárez

