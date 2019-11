Escracharon a Puli Demaría: la acusaron de copiar su vestido

View this post on Instagram

Enamorada de mi vestido de @mariagorof Increible, unico y super sexy! Me hago cargo de cada detalle y lo llevo con la actitud que llevo en mi! Fue diseñado por Maria especialmente para mi, para acompañar a mi amiga en su gran noche y a su vez fiel a mi estilo. Los mega tacos de @deattar ! La corona quebrada bien rock y comoda para poner musica de @guidobono.ar El Makeup impecable y bien natural por @natipelizzari para @benditomakeup y un pelo bien canchero por @jonatanhorne #caroyrobert @merygorof Fotos por @bycamilasheras