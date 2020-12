Puli Demaría tiene coronavirus: "Ya pasó lo peor"

Puli Demaría confirmó que padece coronavirus con una alarmante publicación en sus redes sociales.

La empresaria y DJ compartió una imagen de sus días con el virus y, aunque no dio detalles de los síntomas que atraviesa, demostró que no la pasó muy bien en su aislamiento.

"Lo peor ya pasó. Falta menos. #survivingcovid19", agregó la amiga íntima de Pampita junto a la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

No son días fáciles para Puli quien según distintos rumores, se separó de Chule Bernardo, tras 15 años de amor. Tal como contaron en el programa de Jorge Rial, Intrusos, el matrimonio decidió no convivir más pero Puli aún no dio la información oficial.

La pareja es la cara visible de Sarapura, empresa de música y eventos que, después de esta ruptura, seguirá en manos de la ex pareja. Ambos tienen dos hijos en común.

Alejada de las cámaras

Antes de que trascendiera su separación, Puli confirmó su salida de Pampita Online, el ciclo del que era panelista junto a la top model.

"Se está por recibir mi hijo mayor y como quedaban pocos meses y estamos con muchas cosas porque después se quiere ir a estudiar afuera, me quise dedicar a full a él. Quise acompañarlo y con cuatro niños se me complicaba ir al programa. También tengo que cuidar a mi mamá, que es grande. Con los contagios y todo, decidí guardarme", contó a La Nación sobre su decisión.