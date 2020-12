Diego Maradona Jr. abatido por la muerte de su padre: "Necesité 29 años para recuperarlo"

Hace pocos días, tras la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, el 25 de diciembre, Diego Maradona Jr, el hijo que tuvo el astro con Cristiana Sinagra y que después de muchos años, más de 20, lo reconoció como propio y entabló una relación con él, su esposa y su hijo, escribió una dedicatoria muy emotiva en su cuenta de Instagram y ayer en una nota radial volvió a abrir su corazón y emocionó a todos.

Triste en conversación con Radio "Crc Targato Italia", dijo que fue muy feliz en los momentos que pudo compartir con su padre pero reconoció que no fue fácil llegar a él: "Se fue demasiado pronto, pero en el tiempo que compartimos fui feliz. Yo lo perdoné hace cinco años, cuando nos reunimos en Buenos Aires. El 24 de noviembre me costó dormir, me había prometido no descansar en la tarde del día siguiente, estaba mirando la TV para pasar el tiempo y recibí la llamada", recordó sobre el día previo a muerte del astro y siguió...

"Necesité 29 años y medio para recuperar esta relación, los 5 años vividos juntos no los olvidaré más. No quería recriminarle el pasado y mantener inútiles rencores. Le dije a mi padre que quería construir un futuro juntos, desde cero", contó y finalizó contando lo triste que lo puso no haber podido estar en Buenos Aires para despedir a su papá...

"Me arrepiento hoy de no haber ido a Argentina por el Coronavirus, no haber ido al estadio San Paolo; tengo un vínculo visceral con mi ciudad y estoy orgulloso de las demostraciones de amor que recibimos en estos días", agregó.