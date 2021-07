Qué dijo el Tucu López sobre el nuevo romance de Jimena Barón 

En un móvil con el panel de Intrusos, en la pantalla de América Televisión, el Tucu López habló sobre los rumores de romance que lo vinculan con Celeste Muriega, e invitó a todos a que vayan a verlo a Sex en el teatro. Además, se refirió a los comentarios que andan circulando y que tocan de cerca a Jimena Barón sobre su nueva relación. El tucumano aprovechó la oportunidad para enviarle un tierno mensaje a La Cobra.

“Si ella encontró el amor, estoy muy feliz por ella” expresó el Tucu López, en relación a los rumores de relación que vinculan a Jimena Barón con Mario Guerci.

El Tucu López

El reconocido locutor, mantiene un hermoso recuerdo de su relación con La Cobra, que nació durante la cuarentena estricta.

Durante este amorío, la pareja se mostró públicamente junto al hijo de la artista en distintas ocasiones, paseando al perro del tucumano en una plaza de Villa Urquiza, y hasta compartieron una Navidad juntos.

La reacción de Jimena Barón cuando Mario Guerci le pidió su teléfono:

Hace unos días, Lizardo Ponce contó en La Previa de la Academia que Mario Guerci le escribe a Jimena Barón por Instagram. Lo que empezó como un juego, fue tomando forma con el correr de los días, y hoy se habla de una relación entre el participante y la jurado de La Academia.

Lizardo Ponce y Jimena Barón

Entre tanto coqueteo, parece que Barón y Guerci mantienen el vínculo un poco escondido. Durante el ciclo de Ciudad Magazine, Lizardo Ponce le preguntó al modelo “¿En qué momento le vas a mandar un mensaje a Jimena, pero con una propuesta? ¿Invitándola a comer, a tomar algo?”. Sin dudarlo, el participante de La Academia contestó: “Yo le dije que vayamos a la plaza con Momo y Mirko, nuestros hijios, pero no me da bola, no me pasa ni el número. Todo queda en Instagram. Entonces, si no me puede pasar el WhatsApp... Fue hace mucho, ya no me importa".

Aunque uno de los productores de La Flia se ofreció a pasarle el teléfono de Jimena a Mario, el modelo se negó diciendo: “Se consigue, pero lo quiero de primera mano. Si te lo pasan es distinto".

La reacción de Jimena Barón cuando Mario Guerci le pidió su teléfono

Decepcionado, Mario Guerci habló sobre los mensajes que le envía vía Instagram. "Yo le pongo caritas a los platos que sube, que ella se prepara. Le pongo '¡qué rico!' '¡qué buenas cosas!'" cerró.

