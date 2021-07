Lizardo Ponce en "La Previa de la Academia" por Ciudad Magazine dejó expuesto a un participante del certamen al contar que le escribe por Instagram a Jimena Barón. “Yo sé de un participante que le escribe a Jimena”, empezó diciendo para hacer la gran revelación. “El que le escribe por Instagram es Mario Guerci”, aseguró, sobre el modelo.

Luego de que en ShowMatch el bailarín Jony Lazarte reconoció que se escribe con Jimena Barón por Instagram, y derivó en ambos bailando un lento, parece que no sería el único que se mensajea con la cantante de La Cobra. Mario Guerci sería otro de los participantes que tiene una relación cercana con la jurado, fuera del programa.

“Dijiste en una entrevista que yo tenía mucha personalidad. Bueno, acá en este baile yo vi muy poca personalidad”, le lanzó la jurado hace un mes en La Academia cuando el modelo aseguró que Jimena: “Es una mujer hermosa, a la que conozco, pero tiene demasiada personalidad y yo necesito algo más tranquilo”, sentenció guerci.

Lizardo Ponce mandó al frente a un participante de La Academia que le escribe a Jimena Barón.

Jimena Barón habló sobre la posibilidad de salir con una mujer: "Si me gustara, claro que sí"

Sin vueltas, y respondiendo las preguntas de cada uno de sus seguidores, Jimena Barón habló sobre sexo y la posibilidad de enamorarse de una mujer en Instagram.

A la consulta de si saldría con alguien de su mismo género, la cantante respondió: "Si me gustara, claro que sí. Por ahora, no me pasó". Después siguieron dos preguntas súper picantes a las que Jimena respondió, también, sin vueltas. "¿Actividad sexual? Teniendo un hijo y trabajando todo el día..." "¿Siempre estás tan hot como insinuás?", fueron las consultas.

Mientras que a la primer contestó "No la que quisiera (la actividad sexual)... Que sería estar ahí haciendo maratón con birra fría y amor", junto a una imagen de una paradisíaca playa; a la segunda la respondió con una foto que la muestra súper sexy: "Y la verdad es que sí, siempre estoy caliente", se sinceró.

Jimena Barón aclaró si saldría con una mujer.

FL