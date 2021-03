La dramática confesión de Tucu López: "Durante un tiempo no vi de un ojo"

El Tucu López, tras haberse curado de Coronavirus, recordó en una entrevista con Juan Etchegoyen, cuando perdió la visión de un ojo durante un par de meses, siendo uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir.

"Yo hice artes marciales toda mi vida y entrenando Yuyitsu tuve una lesión muy jodida que me dejó dos meses sin poder agacharme a atarme los cordones porque tenía la chance de perder la visión de un ojo. Ese fue un momento muy heavy de mi vida que por suerte resultó con fortuna. No pude seguir practicando Yuyitsu porque era muy peligroso“, comenzó su relato.

“Estuve muy complicado y durante mucho tiempo no vi de un ojo. Y te preguntas qué va a pasar conmigo ahora. Yo estaba apasionado y también entendí que es parte del peligro de hacer un arte marcial de contacto. Para qué empecé y me puse a luchar con este pibe que viene del judo“, agregó.

“Por qué me descuidé en ese momento y todos los planteos que uno se hace con el diario del lunes. Pero bueno, afortunadamente estamos bien. Te veo bien, muy iluminado y con una sonrisa espléndida“, finalizó con mucho humor.

La curiosa fobia que tiene el Tucu López y complica su participación en Corte y Confección

El Tucu López es uno de los 12 participantes de Corte y confección. El reality de moda especial famosos arrancó este lunes y ya es todo un éxito en su franja. Sin embargo, en medio de la emoción por este nuevo desafío, el galán tuvo que confesar una extraña fobia.

“Juro que es verdad que el Tucu le tiene fobia a los botones, no es un verso para llamar la atención, ni mucho menos”, reveló Andrea Politti, conductora del ciclo, sobre la afección que tiene el novio de Jimena Barón.

"Le pregunté el origen de este tema y me dijo que no fue a terapia, que lo tendría que resolver en algún momento. Él empieza a transpirar, le falta el aire y la pasa mal”, continuó Politti en una entrevista con LAM. “Incluso, le tuvimos que sacar los botones a su delantal”, agregó sobre el detalle que solicitó López para la participación en el ciclo.

Tras la revelación de Andrea, sobre la koumpounofobia, el nombre de la fobia del Tucu, el propio participante decidió dar detalles sobre este particular miedo: “Los botones me dan asco, no sé por qué. Lo que me pasa es que el botón de plástico, o con agujeritos, me da asco”.