Qué dijo Mica Tinelli sobre la supuesta pelea con la China Suárez: "Cualquier cosa tenés..."

Mica Tinelli enfrentó las versiones que involucran a la China Suárez y desmintió que exista mala onda entre ellas.

La hija de Marcelo Tinelli le respondió a Paula Galloni, quien contó en Intrusos que se habría peleado con la actriz porque le envió mensajes a Licha López una vez que estalló el wandagate.

“¡Es mentira todo esto! Pau, cualquier cosa tenés mi teléfono y me podés consultar antes", dijo la empresaria en Twitter.

Luego, Mica Tinelli aclaró que no se cruzó con la China Suárez en la fiesta Bresh como había contado la periodista. “Nunca me agarré con nadie en ninguna fiesta, no bajé a nadie de ningún programa y nadie le escribió a mi novio. ¡Besos para todos por ahí!”, dijo Mica en referencia al lugar que la actriz iba a ocupar en Canta conmigo ahora.

La versión de Paula Galloni sobre la pelea de la China Suárez y Mica Tinelli

Horas antes de este descargo, la periodista dio su versión sobre un encontronazo en la Bresh entre Mica Tinelli y la China Suárez.

"Hace algunos meses en la fiesta Bresh se encontraron en un VIP Mica Tinelli y la China. En ese encuentro, hubo un ida y vuelta no muy agradable entre ellas. Hubo una situación bastante incómoda", dijo en su relato.

"Me contaron que pasó algo. Hubo una situación muy tensa entre las dos. Esta pelea se habría iniciado porque la China le habría mandado unos mensajitos a Licha López, novio de Mica Tinelli", agregó Galloni.

Al parecer, estos mensaje de la China Suárez a Licha López los habría mandado en el mismo momento en el que estalló el wandagate.