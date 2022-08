Escándalo con la China Suárez: "Le habría mandado mensajes a..."

La China Suárez está envuelta en un nuevo escándalo que involucra a Mica Tinelli.

Según contó Paula Galloni en Intrusos, la actriz no formó parte de Canta conmigo ahora, el nuevo reality de Marcelo Tinelli, por pedido de su hija mayor.

"Todos creíamos que la China Suárez cuando no firmó contrato con Marcelo Tinelli por una cuestión monetaria", empezó la periodista.

"No fue por eso. Decidieron cuidar a una persona que había pedido que la China no esté en ese programa. No es uno de los artistas que está entre los 100. Alguien con suficiente poder, alguien de la familia Tinelli", siguió la panelista.

Al parecer, la China Suárez y Mica Tinelli se encontraron cara a cara en una fiesta donde dejaron todo en claro. "Hace algunos meses en la fiesta Bresh se encontraron en un VIP Mica Tinelli y la China. En ese encuentro, hubo un ida y vuelta no muy agradable entre ellas. Hubo una situación bastante incómoda", dijo en su relato.

"Me contaron que pasó algo. Hubo una situación muy tensa entre las dos. Esta pelea se habría iniciado porque la China le habría mandado unos mensajitos a Licha López, novio de Mica Tinelli", agregó Galloni.

Al parecer, estos mensaje de la China Suárez a Licha López los habría mandado en el mismo momento en el que estalló el wandagate.

El mensaje de Mica Tinelli en apoyo a Wanda Nara y en contra de la China Suárez

En el momento en el que se desató el escándalo entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, Mica Tinelli manifestó abiertamente su apoyo a la empresaria con un mensaje en redes.

“De tu lado siempre Wanda Nara, tenés todo mi apoyo”, escribió en ese momento la joven que, al parecer, habría sido también una "damnificada" por el accionar de la actriz.

Juanita Tinelli, por su parte, también tomó partido en ese entonces y apoyó a Wanda Nara con un contundente mensaje. "Wanda soy tu fan. “De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma”, agregó.