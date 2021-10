Cuando todo indicaba que Fabián Cubero y Nicole Neumann habían llegado a una tregua tras su acuerdo legal para poder mostrar a sus hijas, el conflicto entre la modelo y la pareja de su ex, Mica Viciconte, estalló nuevamente. Carmen Barbieri sin querer dio detalles que sorprendieron.

La conductora de Mañanísima, reveló que una de las hijas de Nicole (sería la mayor Indiana) se sentiría incómoda en la casa de su papá con Mica. Aunque en ese momento Nicole optó por no salir al cruce, cuando la revista Paparazzi fue a buscarla no pudo evitar el tema.

El notero le preguntó a Nicole si había autorizado a Carmen a contar la información y ella dijo: "Ahora voy a tener una charla con ella", dejando en claro que hablaría con su compañera de Los 8 escalones del millón. Esta mañana en "LAM" la conductora contó que ella dio la información porque pensó que estaba autorizada por Nicole, pero que luego entendió que la modelo se lo había contado de forma íntima y le pidió disculpas públicamente.

Qué dijo Nicole Neumman luego de que Carmen Barbieri ventile detalles del conflicto con Cubero.

Revelan un fuerte dato de la interna familiar de Nicole Neumann: "Una de las hijas no se siente..."

Nicole Neumann y Fabián Cubero son los protagonistas de una nueva polémica. Después de la unión y la paz que manifestaron en redes durante la Primera Comunión de Allegra, Carmen Barbieri reveló un dato desconocido de la interna familiar.

“Hay cosas que aclarar entre ellos, hay cortocircuitos", contó la conductora de Mañanísima.

“Nicole me dijo ‘siempre quedo yo como la malvada y la historia es otra’. No estoy hablando mal del papá de las chicas”, agregó Carmen quien comparte con Nicole Neumann su participación en Los 8 escalones.

“Las nenas no se sienten cómodas, no sé cuál, no se siente cómoda cuando va a la casa del papá”, dijo la mamá de Fede Bal y aportó un detalle importante de esta interna. “No es que no quiere ir la nena, pero no se siente cómoda y capaz que quiere estar con la mamá. No le gusta algunos tratos, pero eso hay que preguntarle a Nicole", disparó.

