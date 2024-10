Gabriela Roife tenía 24 años cuando se convirtió en la conductora de “A jugar con Hugo”, el programa estrella que se transmitía en vivo por Magic Kids. A 18 años de su ultima programación, su histórica conductora rememoró el gran éxito de su carrera y rompió el misterio respecto a su presente.

Cabe destacar que tras estar al frente de 6730 programas del clásico de los niños, Gaby Roife se alejó por completo de las pantallas y comenzó una nueva vida. Sin embargo, el furor por el juego volvió en otro formato e ilusiona a varias generaciones.

Gaby Roife

Así está hoy Gaby Roife, la conductora de “A jugar con Hugo”

“A jugar con Hugo” fue un programa de televisión interactivo producido por el desaparecido canal de televisión por cable Magic Kids. Su primer programa se emitió 4 de noviembre de 1996 y rápidamente se convirtió entre lo más visto de la joven señal televisiva. Sus televidentes se convirtieron en grandes fanáticos del juego telefónico que por medio de los dígitos se podía manejar al personaje llamado Hugo en los distintos juegos interactivos.

Sin embargo, el 31 de diciembre de 2005 anunciaron el fin de su emisión y el cierre del canal. "En los primeros años después de que terminó Hugo me dediqué a la familia. Quería tener más hijos y me aboqué a eso por completo" explicó, en un dialogo con GENTE, la conductora de este emblemático programa. Cuando explotó el programa, Gaby había tenido a su primera hija y, tras finalizar este, amplió su familia con dos varones.

Asimismo, destacó que, más allá de ser la cara visible de uno de los programas más recordados de la televisión argentina, sólo recibió una propuesta laboral como conductora para un programa de madrugada que no pudo aceptar ya que los horarios no eran compatibles con su nueva vida familiar.

A pesar de esto, Gaby aseguró que no vivió con tristeza no haber vuelto a ser convocada para conducir: "No, la verdad que no. Pensá que el programa salía de lunes a lunes y dos veces por día era en vivo menos los domingos. Cuando terminó, en cierto punto fue un descanso de todo".

Recién 11 año después, la vuelven a convocar de Proyecto Magic para realizar un homenaje. "Cuando fui pensé que nadie se iba a acordar ni de mi ni del programa. De repente había muchísimas personas, me pedían fotos, videos y hasta hicieron fila para que le firmen sus posters. Ahí tomé conciencia de la magnitud de lo que habíamos hecho" aseguró emocionada.

Gaby Roife

"Ahí mi teléfono volvió a circular, me abrí redes sociales y empecé a ir a eventos" confesó tras haber vivido este primer reencuentro con sus fans que cambió el presente de Gaby por completo. Asimismo, en relación a estos encuentros con sus fans, relató; "Comencé a ir a algunos encuentros esporádicos y luego creció la convocatoria. Ahora viajo por todo el país. Yo lo hago porque es muy parecido a lo que hacía en los programas".

"Es como teletransportarnos. Yo miro sus caras de gente grande y ellos me siguen mirando como niños" indicó la conductora y aseguró que "En general vienen personas de entre 30 y 40 años. Lo loco es que también vienen acompañado de sus hijos y también quieren jugar y ser parte de la experiencia".

La vida de Gaby Roife. la conductora de “A jugar con Hugo”, se definió como una montaña rusa de situaciones que la llevaron de la cúspide de la fama, a la vida cotidiana y normal y al reencuentro con esos niños. ya adultos, que la siguen recordando en su memoria con mucho amor y nostalgia. Así, se encuentra atravesando un grato momento de recuerdo de su juventud frente a las cámaras de televisión.

