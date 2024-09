Nancy Duplaa y Matías Martin son los padres orgullosos de Luca Martin. En muchas ocasiones, no pierden la posibilidad de compartir un mensaje tierno, o una salida llena de aventuras. Sin embargo, el joven de 24 años logró formar un perfil mediático, fuera del resplandor de la actriz y el conductor. Luca se volvió una personalidad de Internet y consiguió convertirse en panelista.

¿Qué es de la vida de Luca Martin, el hijo de Nancy Duplaa y Matías Martin?

Luca Martin disfruta de un nuevo presente laboral como flamante panelista de Desayuno Americano. Cada mañana interviene en desopilantes debates, y opina sobre distintas situaciones de la actualidad y del espectáculo. "Siempre me gustó hacer radio o tele a la mañana. A ver, por ahí me cuesta levantarme, pero principalmente me cuesta dormirme", expresó en una entrevista con Paparazzi. Sin embargo, uno de los pasos más importantes que el joven dio fue la mudanza con su novia, Eugenia Aiello.

Luca y su novia de 27 años están en una relación desde principios del 2024 y ya dieron un gran paso al decidir vivir juntos. En una nota a Socios del Espectáculo, el joven contó: "Estoy en pareja, súper monogámica, exclusiva, con la chica de mis sueños. Por primera vez en mi vida estoy feliz románticamente con otra persona. Yo no quiero el poliamor".

Eugenia logró adaptarse a la perfección a la vida de Luca Martin. Con un perfil de Instagram muy artístico, la joven se encontró con Nancy Duplaa y compartieron, junto al chico que las une, una salida a la inauguración de "The Pink Floyd Exhibition". Aiello pertenece al mundo de los medios, ya que es periodista, pero sigue manteniendo un bajo perfil, inclusive en redes sociales.

Para principios de septiembre, la pareja dio un paso importantísimo en su relación: se mudaron juntos. Luca Martin y Eugenia Aiello compartieron tiernas postales, con sus mascotas, donde contaron de su convivencia. "Ziggy y Lalo viven juntos y nosotros también", expresó la joven. Por su parte, el hijo de Matías Martin reveló en Paparazzi: “Me encanta compartir espacio, cocinar. Yo le planteé a mi novia vivir juntos”.

Luca Martin, hijo de Nancy Duplaa y Matías Martín, lleva una vida mediática, aunque no muy activa en redes sociales. La realidad es que el panelista es más feliz opinando en Desayuno Americano, que publicando postales en Instagram, lo que anticipa que tendrá una gran presencia en los medios.

A.E