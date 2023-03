Cebollitas,la serie infantil más exitosa de los 90, salió al aire en 1997​ y robó el corazón de millones de argentinos. Es la historia de un grupo de niños que jugaban al fútbol para un club de barrio y alegraban las tardes con sus historias y divertidas anécdotas.

Adriana Togneri, encarnó el papel de “Carmencita” y fue uno de los personajes más queridos de la serie que hasta el día de hoy (26 años después) los seguidores la recuerdan con mucho cariño y no olvidan su personaje lleno de ternura.

Diego Maradona y el elenco infantil Cebollitas

Adriana nació con la actuación en las venas. Desde niña ya sobresalía entre sus compañeros de colegio y participaba en cuanta obra de teatro la llamaran: "Porque en acto que había en el colegio, yo quería participar en todo. Quería estudiar actuación y le decía a mi mamá que me lleve, pero tenía 7 años y por lo general los talleres empezaban a partir de los nueve años", recordó la actriz.

“Carmencita” recuerda con nostalgia que para ese papel tuvo que pasar diez castings y el viaje de Quilmes a la capital era arduo, pero allí estaba su vocación, el amor por el arte que tanto lleva en su ser. “Mi mamá me decía "Adriana ya no van a llamar" y dos meses después llamaron. No lo podía creer", afirmó la docente.

Carmencita en la serie infantil Cebollitas

En la serie infantil “Cebollitas” hizo el papel de Carmencita González, hermana de Miguel “Coqui”: "Mi personaje tenía mucho que ver con Adriana. O sea, era una chica de barrio, de buen corazón, compañera y humilde. Eso creo que me representaba mucho en ese momento. Nosotros éramos una familia de clase media, normal, y haber entrado fue un cambio para todos", confesó Adriana.

Togneri se fue alejando de la pantalla chica, las obligaciones del colegio y la lejanía de los casting se complicaba, en un momento de su vida llegó a sentirse frustrada. Recibió el apoyo de su familia en un momento duro de su carrera y siendo una niña también. La actriz resalta el amor y paciencia de su madre que la acompañó en todo momento. "Mi mamá es una genia, se aguantó todo. Pasaba horas y horas esperándome", aseguró Adriana.

Recordando al personaje que le abrió las puertas a la pantalla chica manifestó: “Carmencita fue mi primer personaje televisivo, el cual me permitió hacer realidad el sueño que tenía desde mis 4 años, cuando comencé a decirle a mamá que quería ser actriz. Carmencita me enseñó el mundo de la televisión, el teatro, las giras, etc. Fue como primera experiencia muy enriquecedora”.

Cebollitas y la denuncia sobre maltrato que cautivó a todos

Tiempo atrás, algunos de los personajes de Cebollitas aseguraron que la producción mantenía malos tratos con ellos, durante las grabaciones.

Al ser consultada por las denuncias , Adriana fue muy categórica en su repuesta: “En lo personal jamás recibí un maltrato, por el contrario, todo el equipo de cebollitas, desde guionistas, productores, directores, camarógrafos, y otros actores siempre fueron muy cálidos no solo conmigo sino que también con mamá que era la persona que me acompañaba a grabar todos los días. Si hubiese recibido algún tipo de maltrato, se lo hubiese dicho a mi mamá y automáticamente me retiraba de la tira”, concluyó la ex cebollita.

Adriana estudió en la escuela de Bellas Artes

La actriz estudió en el conservatorio de Bellas Artes. Hace cuatro años trabaja con una productora Internacional : “Actualmente trabajo como profesora de Artes Dramáticas para Casting Studio, agencia de casting internacional con base en Costa Rica y México. Con dicha agencia tenemos planes a futuro para brindar talleres de actuación de manera presencial en Costa Rica y proyectos fílmicos a desarrollar tanto en Costa Rica como en México”, manifestó Togneri.

Adriana trabaja para la agencia Internacional Casting Studio con base en Costa Rica Y México

Adriana Togneri le gustaría volver a la pantalla chica y poder volcar todo lo que aprendió estos años en su carrera, tiene alumnos en distintas partes de Latinoamérica y la recuerdan con mucho cariño por ese personaje que seguramente lleva en el alma.