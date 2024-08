Céline Dion es una de las cantantes más exitosas en todo el mundo, dejó una huella importantísima en la música con éxitos como "The Power of Love" y "My Heart Will Go On".

Céline Dion

Su increíble y admirable trayectoria generó que la cantante esté repleta de premios y reconocimientos. Además, la consolidó como una de las artistas más queridas y admiradas de todo el mundo. Céline Dion llegó a los corazones de muchos y marcó la vida de otros con sus éxitos musicales.

Sin embrago, detrás de la fama y los éxitos de la cantante, su vida personal está marcada por momentos de mucha tristeza y desafíos que tuvo y tiene que afrontar. Desde la pérdida de su esposo, René Angélil hasta la lucha contra una rara enfermedad neurológica.

René Angélil, el esposo de Céline Dion

René Angélil fue el manager y el gran amor de Céline Dion. La pareja se casó en el año 1994, la ceremonia fue en la Basílica de Notre Dame de Montreal, en Canadá. René era 26 años mayor que Céline y, como manager, cumplió un rol fundamental en la exitosa carrera de la cantante.

Céline Dion y René Angélil el día de su boda

La pareja era muy sólida y fueron inseparables tanto en el ámbito profesional como en el personal. René Angélil murió el 14 de enero de 2016, luego de luchar contra un cáncer de garganta.

La muerte de René fue un momento devastador para Céline. La cantante siempre habló con mucho respeto y cariño de su esposo: "Tengo miedo de perderlo, porque esto es malo, pero tengo que demostrarme a mí misma, a mi esposo y a mis hijos que soy fuerte y que estamos bien", expresó Dion durante la enfermedad de René.

Céline Dion junto a su esposo, René Angélil

El golpe fue doblemente duro ya que poco después de la muerte de su esposo, Céline Dion tuvo que afrontar la muerte de su hermano, Daniel. Efectivamente el gran sostén de la vida de la cantante son sus tres hijos.

Qué hacen de sus vidas los hijos de Céline Dion

Fruto del amor de Céline Dion y René Angélil nacieron sus tres hijos. René-Charles Angélil es el mayor y nació el 25 de enero de 2001. Luego del fallecimiento de su padre, René-Charles se mantuvo al pie del cañón para su mamá y siguió sus sueños dentro de la industria del entretenimiento.

Céline Dion acompañada de sus tres hijos

En 2021, René-Charles debutó como cantante de rap y se puso como nombre artístico Big Tip. Es así como el hijo de Céline busca su propia identidad lejos de la sombra de sus padres.

Después de una década del nacimiento de René-Charles, Céline y su esposo tuvieron a los gemelos Nelson y Eddy Angélil, los mismos nacieron el 23 de octubre de 2010. Al igual que su hermano mayor, los gemelos se criaron lejos de la vida pública.

Céline Dion junto a sus tres hijos en la actualidad

Nelson y Eddy viven en Las Vegas junto a su mamá, Céline. Además, los gemelos cuentan con el cuidado diario de su tía Linda y su marido Alain.

C.S.