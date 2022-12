Mauro Icardi se dio por vencido y asumió que, por el momento, su separación con Wanda Nara es un hecho.

El deportista volvió a Estambul por el entrenamiento del equipo del que es parte, Galatasaray y, mientras la empresaria volvía al país desde Qatar compartió una foto en soledad. "Jet Lag", escribió Icardi en sus redes.

Mauro Icardi en Estambul

Desde que se hizo oficial su ruptura con Wanda Nara, Mauro Icardi decidió mantener el bajo perfil aunque reapareció en su cuenta de Instagram disfrutando de la noche porteña semanas atrás.

Tal como compartió en su cuenta oficial, el jugador del Galatasaray se mostró en Tequila junto al productor Nacho Leucona, el RRPP Fran Larguia y varios amigos más. Luego de estar en Tequila, el nuevo "soltero" siguió la fiesta en la casa de uno amigo.

Mauro Icardi, de fiesta en la noche porteña antes de volver a Estambul.

Cómo está hoy Mauro Icardi tras su ruptura con Wanda Nara

Después de varios intentos de recomponer la relación, Mauro Icardi parece haber bajado los brazos en su lucha por recuperar a Wanda Nara.

Tras su encuentro en Buenos Aires, el periodista Juan Etchegoyen fue quien contó cómo está hoy Mauro Icardi, tras las versiones de romance de Wanda con L-Gante.

"Las palabras que me dijeron fueron que Mauro está ‘abatido y bajoneado’. Él no entiende bajo qué punto la relación de su ex con L-Gante. Me hablaron de puñal por la espalda, eso sentiría Icardi en este momento”, disparó.

Luego, aseguró que Mauro Icardi ya asumió el final y que está atravesando el duelo. "Está tan mal que hasta también me dijeron que no quiere saber nada con conocer a alguien. Está haciendo el duelo”, contó Etchegoyen.

Cómo está hoy Mauro Icardi tras su ruptura con Wanda Nara