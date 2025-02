“Qué placer, pero ya extraño”: Daniela Celis reveló cómo vivió su primer viaje sola

Este fin de semana, Daniela Celis vivió una experiencia inédita en su nueva vida como madre: por primera vez, viajó sin sus hijas gemelas, Laia y Aimé, para cumplir con compromisos laborales en San Luis. A través de sus redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano compartió con sus seguidores cómo transitó estos casi dos días lejos de sus bebés, mostrando tanto momentos de relax como la profunda nostalgia que sintió durante su ausencia.

"Hoy les puedo presentar un contenido de una mujer siendo madre estando sola por primera vez. Tenemos un desfile ahora en San Luis. Llegamos, almorzamos y ahora es momento de descansar un poco", expresó Daniela en sus historias de Instagram, evidenciando una mezcla de emociones al experimentar nuevamente un poco de independencia.

Si bien aprovechó su estadía para disfrutar de momentos de autocuidado que no tenía desde hacía meses, también reconoció que la distancia le resultó desafiantes. "Amigos me di una ducha de treinta minutos, el agua y yo y nadie más. No llantos de fondo, no gritos de fondo. Qué placer", contó, haciendo notar lo que para muchos podría ser cotidiano, pero para una madre reciente es un verdadero hijo. Además, agregó con humor: “Ya me había olvidado lo que es hacer siesta, me puse el pijama a las cinco de la tarde, ¿hace cuanto no hago una siesta?".

Sin embargo, aunque el descanso le permitió incluso retomar su rutina de skincare, Daniela admitió que la tranquilidad no duró demasiado. "Me parece que me malacostumbré, no salió tan bien como creí. Voy a tener que poner la almohadita, como para abrazar a mis bebés y dormir enredada", confesó con ternura, dejando en claro cuánto extrañaba a sus hijas.

Al despertar el domingo en San Luis, la influencer volvió a compartir sus sentimientos. "Buen día, San Luis. Amanecí sin mis bebas, pero con estas sierras. Todo muy hermoso por acá, pero ya extraño mucho", escribió en una historia, reflejando lo difícil que fue estar lejos de Laia y Aimé, aunque el paisaje que la rodeaba fuera impresionante.

Con este viaje, Daniela Celis mostró no solo su amor incondicional por sus hijas, sino también la importancia de encontrar pequeños espacios para si mismo en esta nueva etapa de su vida. Un equilibrio entre la maternidad y su vida personal que, poco a poco, comienza a construir.

