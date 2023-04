Eloy Rivera saltó a la fama en 2015 con tan solo 20 años y, según él mismo reveló, soñaba con ser conocido en los medios de comunicación. Con esa meta, el joven entró a la casa de Gran Hermano, en una de las temporadas que se transmitió por América TV y con sus estrategias permaneció 57 días. Ocho años después, es noticia por un hecho que lo aleja de la vida mediática.

Ahora, con 28 años, Eloy Rivera se encuentra en el Hospital Fernández con heridas realizadas por un arma blanca, luego de un episodio que protagonizó este fin de semana junto a su ex novia y la actual pareja de ella. El joven fue denunciado por violencia de género y tentativa de homicidio. Sigue internado y tiene custodia policial junto a él.

Foto actual de Eloy Rivera.

Cómo fue la participación de Eloy Rivera en Gran Hermano 2015

Dentro de la casa más famosa del país, Eloy Rivera mostró una cara totalmente distinta. A pesar de que le costaba ayudar con la limpieza del lugar, siempre tuvo una buena relación con sus hermanitos. "Te juro, soy la vagancia en persona", había confesado el joven en el reality.

Incluso, tuvo un episodio parecido al de Julieta Poggio cuando vio entrar a Alfa nuevamente en la edición 2022. En aquella oportunidad, Eloy al ver que entró una nueva participante pidió que le den la valija para irse. "Me encantó, me obsesioné mucho con las estrategias, con el juego, y capaz hice cosas que me pasé del límite, prefiero que me den las valijas e irme", le expresó a Jorge Rial, el conductor de Gran Hermano 2015.

Cómo fue la vida de Eloy Rivera después de salir de Gran Hermano

Una vez que abandonó la casa, Eloy Rivera se sometió a una cirugía estética de nariz y varios tatuajes. Además, comenzó una carrera como representante y manejó por algún tiempo la carrera de Yao Cabrera. Por otro lado, también fue actor de películas para adultos.

Tras su travesía por Gran Hermano, inició un camino espiritual y generó polémicas con sus declaraciones, por las que hubo quienes pensaron que tenía un supuesto delirio místico. Hoy, el ex actor afronta una gravísima denuncia por atentar contra la vida y la integridad física de 2 personas.

Eloy a los 20 años.

Recordemos que Eloy ya tiene antecedentes penales, puesto que, fue detenido en México después de protagonizar un confuso episodio que él mismo narró en sus redes sociales. Él contó que había sido apresado al intentar asesinar a su pareja y que permaneció unas horas en la cárcel. La víctima del suceso, de nombre Candela Díaz, afirmó que esto ocurrió en medio de un "brote psicópata".

La terrible experiencia de Eloy Rivera en 2021 con un director de agencia

Eloy Rivera, que saltó a la fama gracias a Gran Hermano 2015, compartió en 2021 un fuerte relato sobre un caso de abuso del que fue víctima.

En sus redes sociales, Eloy Rivera contó que el director de una agencia intentó abusar de él mediante una propuesta laboral. "Yo quería contarles que hace poquito quise volver a la televisión, volver a actuar, que es lo que a mí me gusta. Hablé con quien maneja esta agencia... Me junté con él y me dijo propuestas interesantes que podía llegar hacer en televisión que me gustaron, pero a cambio de eso él me pidió tener relaciones con él", detalló el influencer.

"No se la deseo a nadie, como me paso a mí le puede pasar a otros chicos. Así que tengan mucho cuidado. A este señor lo voy a denunciar penalmente, esto no va a quedar así. Espero que se haga justicia y que ningún chico más pase por esta situación que es horrible", finalizó el ex Gran Hermano. Es importante mencionar que hasta el cierre de esta nota se desconoce si Rivera finalmente accionó legalmente contra este director de agencia.

JC/AM