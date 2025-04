Sabrina Rojas sorprendió a todos tras publicar una imagen con su nuevo novio, Gabriel Linares. En un primer momento, la actriz compartió a través de sus redes sociales una foto junto a su pareja sin colocar ningún dato de él, por lo que sus seguidores iniciaron una ardua búsqueda hasta que dieron con el empresario.

Sabrina Rojas vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su carrera artística, sino por su vida amorosa, luego de publicar la primera imagen con su nuevo novio, Gabriel Linares. Con un pasado ligado a la vida nocturna porteña y una historia amorosa que lo relaciona con figuras conocidas, su nombre empezó a circular en las redes sociales.

Hace algunos días, la modelo contó como primicia en LAM (América) que se encontraba iniciando una nueva relación. Aunque prefirió, por el momento, mantener la identidad del afortunado en el secreto, con el fin de ser cautelosa. Pero, con el pasar de los días y el avance positivo en el vínculo, se conoció quien es el afortunado.

Sabrina Rojas

Quién es Gabriel Linares, el nuevo novio de Sabrina Rojas

Según trascendió, el nuevo novio de Sabrina Rojas es Gabriel Linares, un empresario gastronómico que posee un bar y un boliche en la Ciudad de Buenos Aires. Lechuga, como es conocido en el ámbito nocturno, anteriormente fue pareja de Flor Parise, con quien tiene un hijo en común llamado Benicio, de 11 años.

Flor Parise y Gabriel Linares

Durante su programa Pasó en América (América), la actriz dio más detalles sobre su relación y explicó por qué no publicó el nombre de su pareja cuando realizó el posteo. “Subí la foto porque yo ya tengo casi 45 años y hago lo que siento. Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio. Para mí eso se pide, no se da por sentado. Quiero que me pida”, comentó la modelo.

Por su parte, al ser consultada por Natalie Weber si sus hijos le preguntaron algo al respecto, Sabrina Rojas detalló: “A mis hijos les conté que hay un chico que me gusta. Nada más. Y ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá. Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”. A su vez, también aclaró que ella tampoco conoce al hijo de su pareja, ya que están tomando todo con calma.

Sabrina Rojas y Gabriel Linares

Sabrina Rojas volvió a estar en el centro de la escena con su nueva relación con Gabriel Linares, un empresario vinculado al mundo gastronómico y con un pasado amoroso en el espectáculo. A pesar de haber sido cautelosa con su romance, los seguidores de la actriz rápidamente empezaron a especular sobre el futuro de este nuevo noviazgo que se muestra cada vez más consolidado.

VDV