Daniela Celis, La Tora Villar, Romina Uhrig y Juliana Díaz están envueltas en un escándalo que se hizo viral en la plataforma de Tiktok. Una emprendedora acusó a un exparticipante de Gran Hermano 2022 de estafarla con una suma de dinero alta y zapatillas, hasta el momento no brindó nombres y reveló que en un segundo vídeo develaría de quien se trata, ya que el vídeo se viralizó muy rápido.

‘’Una influencer de Gran Hermano me cagó y hoy les voy a ventilar todo porque ya estoy cansada’’, empieza diciendo Clari Pérez, completamente indignada por lo que le sucedió y continuó: ‘’Hace un mes y medio me cerraron mi Instagram, entonces busqué un influencer para hacer un canje’’.

Y siguió: ‘’Básicamente lo que yo iba a hacer era historias y un sorteo express de $300mil pesos y 5 zapatillas. Acordamos una fecha y me pasa el CBU’’, expresó la joven, mediante en el clip, adjunto pruebas de captura de pantalla con la jugadora de la casa más famosa del país, pero siempre ocultando su nombre o foto.

‘’Le paso el comprobante de la transferencia y me manda la dirección para mandarle las zapatillas. Dos días antes de la acción, a la chica le borran la cuenta de Instagram’’, explicó la dueña del emprendimiento afectado.

Cabe recordar que hace un tiempo Celis había desaparecido de sus redes sociales, a Lucila le suspendieron su cuenta temporalmente y hasta el momento tiene una nueva, luego Juliana Díaz le habían hackeado su usuario de Instagram.

‘’Yo ahí como que no sabía qué hacer, porque la verdad, la cuenta nueva a mí no me servía. Pasó una semana, a mí no me hablaron, ni me dijeron nada, así que le hablé pidiéndole la devolución que me parecía lo más coherente y me dice que ‘’No me pudo avisar por estuvo a full’’ y que me ofrece una publicidad en la cuenta nueva’’, agregó Clari, visiblemente enojada.

‘’Ahí yo ya medio que me calenté, porque me estaba tomando el pelo, tipo te estoy pidiendo la plata, la devolución y las zapatillas. No, me dice que no me puede devolver, que me puede ofrecer lo que ya me ofreció antes. Así que estoy viendo qué hacer, si escracharla como pueda o hacer la acción igual y bueno que salsa como salga’’, concluyó Clari Perez, dueña del emprendimiento estafado.



Varios de los comentarios de los usuarios apuntaron contra Daniela Celis

En los comentarios, los usuarios empezaron a comentar muy indignados acerca del accionar de la exchica de Gran Hermano 2022 y surgieron los nombres de Daniela Celis y Romina Uhrig por el parecido de la pequeña imagen de una mujer que aparece en la captura de pantalla en el Tiktok. Por otro lado, otros internautas pensaron en La Tora Villar, ya que hace un tiempo tuvo problemas con su cuenta de Instagram y hasta el momento continúa cerrada y se abrió una nueva, lo mismo le sucedió a Pestañela, quien está cursando los últimos meses de su embarazo.

