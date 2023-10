Daniela Celis reveló que prepara una gran fiesta para revelar el género de los gemelos

Daniela Celis y Thiago Medina es la única pareja de Gran Hermano 2022 que sigue intacta y hasta van a tener una familia. La ex participante habló sobre cómo está llevando el embarazo y cómo va a ser la fiesta de revelación de género.

Daniela Celis prepara una gran fiesta para revelar el género de los gemelos

En una nota con Carmen Barbieri, la conductora de "Fuera de Joda" dijo: "Yendo dos veces por semana, siempre control, cumpliendo, siendo responsables. La panza explotada pero siendo felices".

"Cambió mi vida por completo, la casa, la economía, y encima voy a ser mamá. No me para de sorprender la vida. Siempre son cosas una mejor que otra. Si Dios quiere ya esta semana estamos en una casita nueva", reveló Daniela sobre la mudanza para estar más cómoda con sus hijos.

"Al principio fue muy duro porque todo lo que comía lo devolvía... tengo hambre todo el tiempo y la obstetra me dijo 'sí, mi vida, ¡son dos, cómo no vas a tener hambre!", explicó la oriunda de Moreno sobre cómo lleva el embarazo. "Los voy a tener la última semana de enero con cesárea programada. Como tengo una placenta para dos, la placenta no va a aguantar a 40 semanas", expresó.

"Se sabe, pero nosotros no lo sabemos, fue una decisión que tomamos con Thiago. Va a ser una súper revelación de género. Está dentro de un sobre con la respuesta correcta, que la respuesta la tiene mi hermana que es la que está organizando todo. No quiero que se me filtre", detalló la conductora.

"Vamos a hacer una revelación de género, nombres y padrinos. Los padrinos se están definiendo y "en esa lista hay gente que ustedes conocen", cerró Daniela Celis sobre la fiesta que prepara para sus gemelos.

AF.