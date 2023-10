Juliana Díaz se separó de Maxi Guidici en septiembre y lo dejó en sus historias de Instagram. Después de eso, el cordobés pasó por intento de suicidio. Detrás de la ruptura se escondieron más secretos.

Camila Lattanzio estuvo de invitada en “Entrometidos de la tarde”, donde mostró un violento video que había entre el cordobés y la santafesina.

Juliana Díaz y Maxi Guidici

Las imágenes impactaron al ver cómo a pareja tuvo una acalorada pelea y cómo luego terminó con una fuerte reacción de Maxi Guidici.

Juliana Díaz y Maxi Guidici

Semanas atrás, Camila Lattanzio estuvo involucrada cómo la tercera en discordia entre Tini y el cordobés. Luego, tuvo una fuerte discusión en redes con la influencer donde la llamó muerta, rancia y roba cámaras.

Lo cierto, es que la separación de Juliana Díaz y Maxi Guidici es definitiva y además se conoció cómo era la pareja puertas adentro que saca a flote toda la toxicidad que había.

El inédito y violento video de Juliana Díaz y Maxi Guidici

Camila Lattanzio mostró en “Entrometidos de la tarde” la discusión que tenía Juliana Díaz y Maxi Guidici. “No quiero que me hables más”, comenzó diciendo el cordobés a Tini.

Mientras el cordobés estaba acostado en la cama con la gorra que le tapaba la cara, mientras la influencer reiteraba en varias oportunidades el querer hablar.

Juliana Díaz y Maximiliano Guidici

Ante la negativa de Maxi Guidici de no querer hablar con ella, Juliana Díaz se enoja, le saca la corra, la revolea y la violencia se desata. “No me revolees la gorra. Vos sos la que se pone violenta. No me toques más, no te quiero más” manifestó el cordobés.

Juliana Díaz y Maxi Giudici

El violento momento quedó registrado en el video y se filtró donde ambos forcejean luego de la reacción de Juliana Díaz con la gorra de Maxi Guidici.

