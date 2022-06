Quién es Laura de la Fuente, la actual novia de Máximo Menem Bolocco

Máximo Menem Bolocco está en pareja con la hija de dos artistas chilenos: el actor, Cristian de la Fuente y la presentadora de televisión, Angélica Castro. Ambos figuras muy queridas y reconocidas del país vecino. La jovencita se llama Laura de la Fuente y conquistó el corazón del hijo de Cecilia Bolocco.

Laura de la Fuente y Máximo Menem Bolocco son compañeros de colegio. Allí habría surgido el amor que hoy los une como pareja. A pesar de que la relación parece ser muy incipiente, el público chileno apoya fervientemente este noviazgo y se emociona al verlos juntos en las redes sociales.

Laura y Máximo junto a otra compañera.

La actual novia de Máximo Menem Bolocco tiene 17 años y hace poco, junto a su padre, fue víctima de un violento asalto donde le balearon la pierna, por lo que debió operada para la remoción de la bala y luego realizó una terapia de recuperación para poder volver a caminar con normalidad.

El hijo de Cecilia Bolocco manifestó el orgullo que siente por su novia en las redes sociales, donde expresó: "Impactante como sales adelante Lau", junto a un emoji de corazón. Y en los últimos días se los vio vestidos de gala en la ceremonia que hicieron junto a sus compañeros en el viaje de egresados a Washington.

Máximo Menem Bolocco junto a su suegro.

La publicación de la novia de Máximo Menem Bolocco luego del asalto

Laura de la Fuente utilizó sus redes para expresarse luego de haber ser baleada en un robo: "Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien".

Para terminar, la novia de Máximo Menem Bolocco manifestó: "Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto! Muchas gracias a todos".

Laura, Máximo y sus compañeras.