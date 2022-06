Máximo Ménem Bolocco tomó una contundende decisión sobre el legado de su padre

Máximo Menem Bolocco, el hijo del expresidente de la Nación, Carlos Menem y la modelo chilena, Cecilia Bolocco, tomó una decisión que sorprendió.

Alejado de todo lo que refiere a su padre y su herencia, el joven decidió definitivamente modificar su apellido y tomar el de su madre, ya que se siente más identificado con él.

Desde hace un tiempo, Máximo viene pensando en esta situación y de hecho en su cuenta de Instagram ya daba cuenta de sus ganas de cambiar su apellido y priorizar el de Cecilia, quien fue la persona que lo crió en todo este tiempo y con quien vivió toda su vida luego de la separación con el exmandatario.

Fue su mamá quien confirmó la noticia en una conferencia de prensa en donde estaba promocionando su fragancia. “Él sabe que yo soy incondicional a él, sabe cuál es mi opinión, lo tiene claro. Lo cual me alegra”, aseguró Bolocco.

Máximo Bolocco, sobre su salud: "Nunca pensé que me iba a morir"

En una entrevista que brindó con la revista "Velvet", Máximo Bolocco abrió su corazón y contó cómo vivió la difícil operación que tuvo cuando le descubrieron un tumor cerebral en 2018.

“No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, contó Máximo.

Además, contó cómo fue la visita de Carlos Menem en ese momento y su mal vínculo con Zulemita. “Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, relató.