Malena Narvay tocó el cielo con las manos al ser elegida por Luis Miguel para abrir sus últimos tres conciertos -de diez- en Argentina. Su debut en el imponente Movistar Arena, con un mix de su propio repertorio de canciones, fue otra meta alcanzada por la cantante y compositora que auspició de telonera del "Rey Sol".

“Me había levantado bastante nerviosa, pero después estuve más tranquila vocalizando. Estoy demasiado feliz. No lo puedo creer”, dijo la joven artista camino al camarín y posterior prueba de sonido. “La primera vez que me subí a ese escenario fue una locura, en shock. Pero todo salió soñado y hermoso. Una locura este año”, definía Narvay, que hace tiempo le dio un giro a su rol de actriz -que no descuida- para lanzarse como cantante solista.

Malena Narvay, telonera de Luismi

La performance acústica acompañada de Agustín Bragoni en guitarra, músico de Chano y DJ de música electrónica, incluyó canciones de su primer disco, como “Dos Copas” y “Encontrarte”, además de lo nuevo de su discografía que incluyó “Alerta”, “Cien a Cero” y su último single “Ansiedad” acompañado de un anticipo de “Ya te vi” y “El Juego”.

Su logrado outfit también cobró protagonismo en el repleto estadio porteño, donde asesorada por su estilista Agustina Villafañe, “Lena” eligió cada detalle de los tres looks a puro brillo y tendencias, acompañados por trenzas con piedras y perlas que la representan. “Qué emoción. Estoy tan feliz y agradecida. Todo esto es un sueño hecho realidad”, declaraba la joven formada en la Escuela de Música de Buenos Aires.

Malena Narvay, la elegida de Luismi.

Desde que le dio luz verde a la música, la también actriz continúa alimentando a su artista. Sin dejar de lado la actuación, vocación que ejerce con papeles siempre comprometidos. “Más que por dónde sale, me fijo en la historia y el personaje. Lo que más me gustó de los papeles que hice fue que tuvieron impactos sociales. Y cuando además hacen reflexionar al público sobre temáticas del día a día, eso me encanta”, le contaba Narvay a CARAS. Una artista integral que sabe lo que quiere, lo persigue y además de deleitar con talento cada espacio artístico que habita, trabaja para regalarse los sueños sin esperar que la vida se los ponga en el camino.

Malena Narvay.

Su colaboración con Boris Brejcha, productor y DJ alemán.

Malena Narvay viene de saldar otro sueño internacional que se dio el gusto de concretar: trabajar con el DJ y productor alemán Boris Brejcha.

Después de lanzar su nuevo track musical junto al DJ, “Vienna”, disponible en todas las plataformas digitales, Malena compartía: “Un día me llegó un mensaje del mismísimo Boris Brejcha invitándome a hacer un track juntos. Uno de los artistas que más admiro del mundo, además de una gran persona. ¡Esto fue mágico! Desde grabar el track desde casa hasta filmar el video en Austria. Sin dudas fue de las experiencias más hermosas de toda mi vida y con un equipo inolvidable”, dijo Malena sobre el track que antes de estrenar en Argentina ya sonaba en un set para Cercle en Francia. “Pensar que yo miraba estos shows encerrada en casa en cuarentena del 2020. Y escuchar hoy mi voz sonando entre tanta gente de distintas partes del mundo, viéndolos bailar y de la mano de un rey como Boris, es increíble”, cerró la autora de “Ansiedad”.

FOTOS: Santi Balmaceda (@sanbalmaceda)

AGRADECIMIENTOS: Marcela Nuñez. Prensa y Comunicación