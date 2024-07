Mora Fisz solo emana gratitud. “Le debo todo a la gente que confió en mí desde el principio”, confesó a CARAS la joven cantante, compositora y actriz, que tiene entre sus proyectos su futuro papel en la serie “El Eternauta” junto a Ricardo Darín.

Tras lanzarse con cuatro sencillos sonando activamente en plataformas, Mora estrenó “Donde comenzó la tormenta”, con un impactante video filmado en los paisajes de Costa Esmeralda bajo la dirección de Belén Asad.

Mora Fisz grabó su nuevo videoclip.

“Tengo la suerte de trabajar con un equipo que me da muchísima libertad y a su vez, todos ideamos los videoclips en conjunto. Por otro lado, estoy muy involucrada en cuanto a las decisiones estéticas, tanto del videoclip como de la portada”, contó Mora a CARAS.

Tras el éxito de “Casualidades”, tema incluido en la banda sonora de la película “Nahir” (Prime Video), Fisz presenta el cuarto adelanto de “Sinestesia” su disco debut que saldrá a la luz este año, producido por Costes y Loishka.

El nuevo single, es un pedido de amor desesperado. Una búsqueda por encontrar aquello perdido en medio de una tormenta de emociones. “Sin dudas es una de las canciones, por no decir la más intensa de todas las que vengo sacando. Habla de esa sensación adictiva y tóxica que se experimenta en algunas relaciones, en donde el dolor y el placer conviven en partes iguales y por eso es tan difícil alejarse”, explicó la artista.

La cantante ya lanzó “4am” y “Mil cosas”, como parte de la musicalización de la ficción “Buenos Chicos”.

La artista será parte de "El Eternauta", la esperada serie con Ricardo Darín.

“Siempre fui muy artística. Desde chiquita que el arte, en todas sus formas, es mi zona de confort. En ese entonces, era mu cho más inquieta y personaje de lo que soy hoy en día. Estoy haciendo lo posible por cumplir todos sus sueños”, explicó Mora.

Decretadora serial, la joven veinteañera que incursionó en Disney (“Tierra Incógnita”) pisa firme y sin saltearse ningún casillero. “Estoy arrancando mi carrera y me queda muchísimo por crecer. No me encasillo. Deseo ex perimentar cosas nuevas, tanto en la música como en la actuación”, concluyó quien además prepara la reversión en teatro del clásico “Los 80 son nuestros” de Ana Diosdado.