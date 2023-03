Quién es "MUA": el segundo papá de Nacho que vino desde España a visitarlo a Gran Hermano

Durante la gala del martes 14 de marzo, Nacho recibió dentro de la casa de Gran Hermano una sorpresa inesperada: la visita de su abuela Tesi y de Jesús, su segundo papá. El hombre, al que el jugador apodó como "MUA", viajó desde España para reencontrarse con él.

Jesús conoció a Rodo cuando estaba todavía casado con la mamá de Nacho. Los hombres se enamoraron, Rodo decidió blanquear la situación, separarse y es ahí cuando el participante y su mamá se vuelven a Buenos Aires. Sin embargo, el jugador siguió viajando a España para compartir tiempo con su padre.

Nacho abrazando a "MUA".

Cuando Jesús y Rodo se ponen en pareja, Nacho tenía apenas 5 años de edad y en ese momento conoce a quien hoy llama su segundo papá. De hecho, el hombre es tan importante en su vida que lo nombró en la presentación que grabó antes de entrar a la casa de Gran Hermano.

"Él conformó una pareja con otro hombre, al cual yo también considero que es mi papá, mi segundo papá y hasta el día de hoy lo sigue siendo", expresó Nacho previo a su ingreso al reality de convivencia más famoso del mundo.

Jesús, alias "MUA", es farmacéutico y aunque hoy está separado de Rodo, el vínculo con Nacho nunca se cortó. El segundo papá del participante vive actualmente en Miami, aunque vivió también en Uruguay durante 6 años. Al momento de recibir el llamado de la producción para entrar a la casa a sorprender a su hijo del corazón, el empresario se encontraba en España.

"Viaje de España a Miami y de Miami a Argentina, estoy sin dormir", aseguró sin arrepentirse del cansacio acumulado con tal de poder volver a compartir un momento con Nacho. El abrazo fue emocionante y en las redes los televidentes manifestaron que rompieron en llanto al ver el reencuentro.

Nacho y "MUA".

"MUA" reveló cómo fue que nació su apodo

"El trato era prácticamente de igual a igual, no trato a los niños como niños, sino como personas", expresó Jesús en primera instancia en diálogo con Santiago del Moro mientras esperaban la llegada de Nacho al zoom.

"Hubo un dilema, porque no sabía cómo llamarme. La gente le decía 'Es tu tío'. Pero él tiene dos tíos fantásticos y yo no me sentía capaz de suplir un espacio como ese. Le dije: 'Soy tu mejor amigo'. Y Nacho con cinco años me dijo: 'Eso es muy general, yo tengo muchos amigos y vos sos distinto'. Entonces le dije que era su único amigo, y ahí salió la palabra MUA, que es como siempre me ha llamado, 'mi único amigo'", detalló Jesús emocionado.

D.V.