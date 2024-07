Martín “Tony” Coggi (40) heredó de su padre, el tres veces campeón del mundo Juan Martín “Látigo” Coggi (62) su pasión por el boxeo. Pero luego de pasar casi la mitad de su vida sobre un ring decidió “colgar los guantes” y buscar nuevos horizontes.

Sin embargo, una producción con ropa casual chic que realizó en Luján resultó la excusa perfecta para que el exparticipante de “El Hotel de los Famosos 2" (El Trece) volviera a ponerse el traje de boxeador, al posar y dialogar sobre su presente con CARAS.

Martín Coggi le contó a CARAS que apuesta fuerte a su carrera como actor.

Después de estar dedicado a la competencia profesional del boxeo durante 21 años, “Tony” dice que su presente está relacionado a lo artístico.

“Si bien me preparé más desde la actuación, estoy en un momento donde me animo a todo lo que me haga crecer. Mi deseo es que me tengan en cuenta para proyectos televisivos: poder meterme cada vez más en el mundo del espectáculo nacional", contó Tony, ex pareja de Delfina Gerez Bosco, a quien conoció en "El Hotel de los Famosos 2".

"También estoy estudiando canto con mi amigo Paul Fernández para seguir perfeccionándome. Siempre me gustó la música, de los 18 a los 20 años tuvo 3 bandas de rock pop”, agregó Coggi. También viene de participar en “El Marginal 4 y 5”, en “Los Protectores” y en “Buenos Chicos”, entre otras ficciones.

Coggi y su ex, Delfina Gerez Bosco, en "El Hotel de los Famosos 2"

El exboxeador terminó de grabar la serie “Las reglas del boxeador” para Star Plus con un personaje importante, hace streaming con Ovejas Negras por Avanza Producciones con Luciana Elbusto, Fernando Correa y Juan Martino y La Campana por Laca Stream con Franco Casella, Agustín “Frodo” Guardis, Barbi Corva lan y Carla Corengia. Por otro lado, está produciendo dos series en formato audiovisual.

Coggi habló de su ex, Delfina Gérez Bosco, actual pareja de Ricky Diotto.

“Con Delfi terminamos bien, de vez en cuando cruzamos algún mensaje como amigos. Somos dos personas maduras, se terminó la relación de noviazgo pero hay un cariño por los buenos momentos compartidos. El amor se transformó en amistad. Por eso, si bien no se dio aún, podemos vernos en alguna juntada por ami gos que tenemos en común y estará todo bien”, se sinceró Tony.

Martín "Tony" Coggi también hace streaming y viene de grabar una seria para Star+.

A corazón abierto, el hijo del Látigo Coggi habló de su presente sentimental.

“No estoy en pareja, más allá de que no me niego a conocer gente. Soy un soldado del amor, defiendo al amor en todas sus formas: como pareja, familia, amigos o cuando uno hace algo que lo apasiona. El amor es lo más importante del mundo, es el combustible para todo. Estoy abierto a conocer a la persona que me desacomode y saque del confort para ponerme en un lugar más incierto: son esas incomodidades lindas que uno quiere vivir", admitió.

Tony y su papá, Juan Martín "Látigo" Coggi.

Con el deporte como parte fundamental de su vida, Coggi confesó que se cuida en la alimentación, toma vitaminas y entrena a diario. “Estoy haciendo fierros, que era lo que no podía hacer cuando boxeaba para no aumentar peso. Y cuando no voy un día lo preciso porque entrenar es un beneficio físico y mental... Uno de mis sueños es protagonizar una ficción argentina y estar ternado para un Martín Fierro por esa actuación”, concluyó.

Agradecimientos: Producción: Luciana Elbusto. @tonycoggi. Fotografía @Staff.digitalpro. Ropa: Lord Boutique de Julio Ullua en San Antonio de Padua. Prensa: Hugo Castro (@hugocastro_prensa