Lionel Scaloni mantiene su vida privada en la más absoluta reserva a pesar de que su popularidad lo convirtió en uno de los deportistas más queridos.

Tan es así que su familia también es motivo de curiosidad y, en una reciente entrevista del DT de la Selección, apareció en escena su hermana Corina.

“Tu hermana que está ahí quiere que le hagas promoción”, le dijeron en un ciclo de AFA TV donde Lionel Scaloni estaba haciendo una entrevista. "Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender… quién le va a ir a comprar si está en Pujato", dijo entre risas sobre el emprendimiento de Corina que es una pastelería.

Corina, la hermana de Lionel Scaloni.

Tras este pedido, Lionel Scaloni no dudó en mencionar al empredimiento de su hermana Corina que, tras su mención, pasó de dos mil seguidores a 400 mil. "La especialidad es todo tipo de dulces, tortas, medialunas, todo riquísimo" dijo el líder de La Scaloneta.

Scaloni y su familia.

La empresa de Corina se llama Scala Bakery y sus seguidores estallaron cuando la descubrieron. "Acá firme a las órdenes del técnico", escribió una seguidora. "Todos siguiendo las ordenes del DT.. Esta tarta fue horneada en baño Di Maria", bromeó otra.

Corina es contadora y, en su cuenta de Linkedin, confirma que se recibió en 2017 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por lo que también se dedica a este rubro en un estudio contable de Pujato,

Cómo es la familia de Lionel Scaloni

Además de su hermana Corina, Lionel Scaloni tiene otro hermano, Mauro, que también vive en Pujato.

El pueblo está ubicado en el sur de Santa Fe y tiene apenas 400 mil habitantes. Además, allí están Ángel y Eulalia, los padres del DT de la Selección.

La familia Scaloni publicitando el emprendimiento de Corina.

Pero el clan de Lionel Scaloni también lo integra su esposa, Elisa Montero, con quien tuvo dos hijos. Su historia de amor es particular y, tiempo antes, el ex deportista lo reveló en una entrevista. "Me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio. Ella jugaba al vóley y la encontré Le dije: 'me gustas, todo bien, pero vuelvo a Italia. ¿Qué hacés? ¿Quéres volver conmigo?'. Y al día siguiente me dijo que sí".