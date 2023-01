Lionel Scaloni abrió su corazón y contó cómo empezó su relación con Elisa Montero, su esposa y mamá de sus dos hijos.

El DT de la Selección conoció a su mujer en 2008 en su paso por Mallorca cuando jugaba a préstamo en esa ciudad. " La conocí en 2008 ya teníamos nuestra edad: ella 30, yo 31. Yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo", contó a medios españoles.

"Me pasé cuatro meses buscando su teléfono, en esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra. Ella jugaba al vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir, pero habían pasado meses y yo ya casi que tenía que volver", agregó.

Al momento de regresar a la Lazio en Italia, Lionel Scaloni apuró a Elisa y le pidió que se mude con ella. Finalmente, dos meses después de haberse conocido, ella se animó a dar ese gran paso. "Tuvimos a Ian, nuestro hijo mayor, y después al más chiquito, Noah, que nació acá (en Mallorca)".

Quién es Elisa Montero, la princesa de "la scaloneta"

Cultora del bajo perfil, Elisa Montero es quien acompaña a Lionel Scaloni desde 2008, tal como contó el DT.

La morocha, mamá de los dos hijos del DT de la Selección, fue quien acompañó al ex futbolista cuando entró en depresión cuando dejó su carrera como futbolista y fue ella quien lo impulsó a seguir como Director siendo una figura emblema en la historia del fútbol argentino.

"Es muy relajada, en la vida cotidiana, nos movemos con normalidad, como antes, como siempre. Tampoco somos de mucho salir. Estamos bastante en casa. Intento hacer una vida normal”, dijo Scaloni en una entrevista.