More Rial prendió el ventilador y contó datos nunca expuestos sobre su relación con Jorge Rial y también con todas sus mujeres.

En su relato mediático, la joven de 24 años reveló cuál fue el verdadero motivo de la separación de su papá con Niña Loly, con quien mantenía una relación cercana.

Fue en su paso por LAM que More Rial reveló cuál fue la interna con su hermana Rocío, quien mantiene un bajo perfil. "¿Ella tiene el mismo problema que vos con las novias de tu papá?", le preguntó Ángel de Brito. "Mi papá se separó de Loly y por ella. Porque no se llevaba bien con ella. No la aceptaba a Loly", contó More Rial sobre Niña Loly.

Jorge Rial y Loly Antoniale

Luego, amplió su declaración. "Mi hermana más viva, mi hermana No lo confronta, la endulza el oído, le dice lo que quiere escuchar", tiró.

Apareció la Niña Loly y habló de Jorge Rial

Después de un exilio mediático, la Niña Loly dio su versión después de que More Rial diera a entender que fue ella quien le pidió a Jorge que eche a Luis Ventura de Intrusos, en pleno escándalo con Fabiana Liuzzi.

"Fue una pelea que tuvieron en mi casa", dijo More Rial sobre esa supuesta sugerencia de la Niña Loly a Rial.

Niña Loly en su casa de Miami

En ese momento, Luis Ventura leyó las palabras de la Niña Loly, quien aclaró cómo fueron la cosas. "Lo único que te quiero decir es que jamás dije ni insinué nada en contra tuyo. Es lamentable que estén diciendo esto y Dios quiera que no lo creas", fue el mensaje de Mariana Antoniale al periodista.