Morena Rial llamó la atención en todos los medios luego de sus polémicas declaraciones en contra de su padre, Jorge Rial. Desde acusarlo por falta de amor, hasta revelar datos desconocidos de la relación entre el conductor y Niña Loly, la mediática habló sin filtro.

Entre sus declaraciones, Morena Rial admitió que esta última fue la mejor de las exparejas de Jorge Rial. “Yo no me equivoqué ni con Agustina ni con Romina. A Mariana es la única que rescato. Pobrecita le cerró las puertas de todos lados”, lanzó en A la Tarde.

Niña Loly.

El vínculo que se formó entre Niña Loly y Morena Rial durante el tiempo que estuvo en pareja con su padre parece aún perdurar en cierta forma, dado que la modelo tuvo un notable gesto con la hija del conductor luego de que Jorge Rial sufriera un infarto. “Cuando pasó lo de mi papá en Colombia ella me mandó un mensaje”, reveló.

“No sé si por mí o por él. Por mí, supongo yo”, respondió Morena Rial, luego de que le hayan preguntado en el ciclo de América si la razón de la preocupación de Niña Loly se debía al bienestar suyo o de su padre, Jorge Rial.

Morena Rial y Jorge Rial.

Morena Rial considera que Niña Loly y Jorge Rial aún se quieren

Sin dejar tema sobre la mesa, Morena Rial opinó sobre la relación entre Jorge Rial y Niña Loly. “Para mí ellos se siguen queriendo. Yo creo que si él no sintiera algo por Loly no odiaría tanto Córdoba”, explicó, luego de afirmar que a su papá no le gusta que ella se haya ido a Córdoba. “Debe ser un dolor grande que él tiene por haberse separado de Mariana. De ella no sé por qué”, sentenció.

H.O