Joaquín Furriel es uno de los actores más prestigiosos del país y su vida privada siempre se mantuvo en reserva.

Sin embargo, el actor de 48 años está en el centro de la escena por su supuesto romance con Guille Valdés.

“Yo mandé a hacer guardía a ver si podía tener una imagen. No conseguí. Se ve que hoy no se vieron. Lo que no linqueo es, dónde se conocieron”, comentó Yanina Latorre en LAM donde se confirmó el amorío y donde informaron que vieron a la ex de Marcelo Tinelli salir de su departamento varias veces.

Sin embargo, ni Joaquín Furriel ni Guille Valdés confirmaron el noviazgo y, por el momento, no hay fotos ni versiones oficiales.

Pero Guille no es la primera mujer famosa con la que Joaquín Furriel conforma una pareja sino también mantuvo vínculos con varias figuras.

Los amores de Joaquín Furriel

Paola Krum fue una de sus parejas más duraderas y con quien tienen a Eloísa, su única hija. La pareja de actores se conoció en el 2005, en plenos ensayos de la obra de teatro Sueño de una noche de verano en el San Martín y decidieron separarse en 2011, a dos años del nacimiento de su hija.

Cristina Pérez también está en la lista de romances de Joaquín Furriel, después de su separación con Krum. "Tuve guardias, fue cuando salí un par de veces con Joaquín Furriel. Tuve unas guardias horribles. Nosotros ni siquiera estuvimos de novios, salimos un par de veces", dijo la periodista tiempo atrás.

Cristina Pérez y Furriel mantuvieron un romance fugaz.

Eva de Dominici también fue uno de los amoríos más resonantes de Joaquín Furriel. La pareja se conoció en 2017 y se separaron en 2018 pero mantienen contaco y buena onda.

Eva de Dominici y Joaquín Furriel.

"Hace poco fue el cumple de mi hija, se hablan. Estuvimos mucho tiempo juntos los tres y que nos hallamos separado como pareja, no significa que ellas tengan que perder su vínculo", dijo Furriel tiempo atrás.

Naomi Preizler fue una de las últimas parejas públicas de Joaquín Furriel.

Naomi Preizler fue una de las últimas parejas públicas de Joaquín Furriel y quien, una vez separada, contó una curiosa anécdota que no lo deja bien parado. "Voy a contar algo re cholulo e íntimpero lo amerita. Cuando salía con Joaquín, él no quería que use tacos cuando salíamos juntos porque lo pasaba en altura ¿what the fuck man?", contó en ese momento.