Para sorpresa de muchos y muchas, Yanina Latorre aseguró este lunes en LAM que la actriz y empresaria Guille Valdés está en un romance con el actor Joaquín Furriel.

La presentadora suplente en LAM llevó el enigmático a la noche de la grilla de América TV. Sin dar imágenes, ya que no las pudo conseguir en la guardia que hizo, aseguró que Joaquín Fuerriel y Guillermina Valdés se ven a solas en el departamento del actor en Capital Federal.

“Yo mandé a hacer guardía a ver si podía tener una imagen. No conseguí. Se ve que hoy no se vieron. Lo que no linqueo es, dónde se conocieron”, comentó Yanina Latorre.

En las redes sociales de América TV, compartieron la información y aseguraron que el romance ya está confirmado: “Guillermina Valdés y Joaquín Furriel: romance confirmado. La habrían visto a la modelo salir del departamento de él en varias ocasiones”.

Yanina Latorre aseguró en LAM que Guille Valdés y Joaquín Furriel están en un romance.

El acto fallido de Santiago Maratea sobre su romance con Guille Valdés

Hoy se viralizó una entrevista que el influencer tuvo con Enzo Águilar. Allí, el actor de Tucumán le consultó por los rumores del verano sobre su romance con la actriz " “¿Cómo vos vas a meterte ahí? ¿Cómo fue?”, consultó el entrevistador.

El acto fallido de Santiago Maratea sobre su romance con Guille Valdés

Santi Maratea tuvo un acto fallido y respondió: “Fue sin querer, qué se yo”. Enzo agregó: "¡Lindo!", ahí el influencer terminó de pisar el palito sobre su romance con Guille Valdés. “Sí... yo por lo general no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso no lo supe manejar”.

S.A.