Daniel Angelici confiesa que desde se alejó de Boca Juniors, club del que fue presidente durante doce años, no volvió a su emblemático estadio para alentar al club de sus amores. Una costumbre que sí mantuvieron sus tres hijos: Leandro (23), Daniela (22) y Victoria (17), en quienes el empresario hoy delega un emprendimiento que comenzó hace pocos años y que está tomando vuelo propio: sus vinos Cupra.

Angelici recibió a CARAS y posó con sus hijos.

Con una vida más tranquila, Daniel Angelici asegura que por fin está transitando el momento de disfrutar de sus chicos, aunque ya sean adultos

A gusto con su presente, el empresario junto a su familia recibió a CARAS en su coqueto remanso, alejado del ruido de la capital y rodeado de una imponente naturaleza en la que también se ve una semblanza de lo que fueron sus años en la gestión. En ese lugar presentó sus vinos Cupra. Emocionado por el sueño hecho realidad, se refirió al inicio de esta apuesta que atraviesa los orígenes de su familia.

"¿Qué es Cupra? Es el pueblo de Italia donde nació mi papá, Remo...En el 2020 se cumplieron diez años de su fallecimiento y quise homenajearlo. En una idea que desarrollamos junto a los chicos, afloró la posibilidad de hacer un vino. Ahí arrancamos como un hobby, pero haciendo un producto de excelencia y nos fue bien", detalló Angelici.

Angelici presentó en familia su nuevo emprendimiento: vinos Cupra.

Qué función cumplen sus hijos en la empresa familiar

"Leandro, mi hijo mayor, es el presidente de Cupra vitivinícola. Está en la parte de ventas y atiende algunos clientes. Daniela, la del medio, es la directora y a Vicky, la benjamina, le voy a ceder mis acciones muy pronto, apenas cumpla la mayoría de edad. Los cargos los vamos a hacer rotativos en el tiempo para que todos estén en cada área", afirmó.

Los Angelici, en la intimidad de su remanso.

—¿Por qué decidió compartir esto con sus hijos?

—Durante doce años estuve afectado a Boca Juniors y eso me quitó mucho tiempo de compartir con ellos. Nunca pude tener unas vacaciones completas en familia. Eran en enero y ese momento se hacía el libro de pases. A lo mejor estábamos en Europa y me tenía que volver para firmar el pase de algún jugador o había algún problema que tenía que resolver. Lo mismo sucedía en las vacaciones de invierno. Por eso hacemos esto juntos.

—Hoy, ¿cómo es su vida y cuánto disfruta junto a sus hijos?

—Muy tranquila. Viajo mucho y comparto tiempo con ellos. Los estoy disfrutando como nunca antes pude. Pronto nos vamos los cuatro a Jamaica. Son muy buenos pibes, aunque con personalidades totalmente diferentes. Leandro está siempre de humor, ahora se fue a vivir solo y está tomando responsabilidades. Dany es aplicada y ordenada y Victoria es pícara y alegre.

Angelici y su museo personal.

El ex presidente de Boca tiene un museo en el que atesora camisetas, pelotas de todos los mundiales, trofeos y botines que usaron las estrellas del fútbol.

—¿Soñaba este presente para su vida?

—Mi vida es mucho más de lo que soñé cuando era adolescente. Soy consciente de eso y por eso soy muy agradecido. No me olvido de mis orígenes. Me crié en Villa Soldati en un hogar de clase media baja. A la vida hay que buscarla, aunque también es necesaria su cuota de suerte.

—¿Qué le parece la nueva conducción del club?

—No me gusta esta conducción ni su manera de abordar la presidencia. Creo que no está preparado, pero lo votaron los socios y eso hay que respetarlo.