El gesto de Quique Sacco antes de oficializar su romance con María Eugenia Vidal

La relación entre María Eugenia Vidal y Quique Sacco se convirtió en uno de los romances más sorpresivos y, a finales de 2019, la pareja decidió blanquear.

El novio de Débora Pérez Volpin recibió la aprobación de su familia y también de Agustín y Luna, los hijos de la periodista con quien mantiene una estrecha relación.

Mario Massaccesi, amigo íntimo de la conductora, fue quien contó el gesto que su colega tuvo antes de blanquear el romance con la ex gobernadora. "Yo no lo conozco mucho a Quique, hemos intercambiado (charlas) por el tema del juicio. Lo que tengo entendido es que previo a que se hiciera público todo esto el habló en privado con la familia y me pareció un gesto maravilloso”, dijo en diálogo con El Show del Espectáculo por AM 1300 La Salada.

Luego, dio su visto bueno al romance. "La muerte de la gente que amamos no significa que nos tenga que paralizar de por vida. Yo no creo que Débora, con lo hermosa, divina y generosa que era, le esté diciendo 'quedate sentado en un rincón y llorá el resto de tu vida'. Es un pibe joven que tiene resto. Renovar el amor no implica borrar el pasado. Si a él le gusta María Eugenia", disparó.