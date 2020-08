Rachel McAdams está embarazada de su segundo hijo

Fuertes versiones comenzaron a circular en torno a un posible embarazo de Rachel McAdams. La actriz, recordada por sus papeles en Mean Girls y Diario de una pasión estaría esperando a su segundo hijo.

Fue la publicación Page Six la que difundió unas imágenes de la bella actriz en donde parece asomar una pancita de embarazada mientras compra en una tienda infantil de Los Ángeles.

Vale recordar que Rachel McAdams es muy cuidadosa con los detalles que brinda sobre su vida privada se refiere, de hecho, la intérprete le dio la bienvenida a su primogénito junto al guionista estadounidense Jamie Linden, en abril de 2018 en el más absoluto de los secretos, de hecho, hasta el día de hoy no ha dado a conocer el nombre de su hijo.

"Es lo mejor que me ha pasado, sin duda", contó McAdams a The Sunday Times. "(La gente) dice que tu vida ya no es tuya, pero yo tenía 39 años, estaba harta de mí y estaba tan feliz de poner el foco en otra persona", dijo tiempo después de convertirse en madre.

"Quiero mantener su vida en privado, incluso si la mía no lo es (...) Me estoy divirtiendo más siendo madre que nunca. Todo en él es interesante, emocionante e inspirador para mí. Incluso en los días difíciles, hay algo encantador en ellos", agregó con respecto al porqué guarda reserva sobre su intimidad.