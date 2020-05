El ex de Natalie Pérez naufragó en Colombia y perdió todo

Ramiro Gayoso, el ex de Natalie Pérez, sufrió un grave accidente mientras navegaba en su velero “Aquarelle”. De acuerdo a información que publicó el sitio Infobae, el joven naufragó junto a su compañero por cuatro horas luchando con la inclemencia océano quedando encallados en Bocas de Ceniza (Colombia) en plena noche, hasta que fueron rescadados nueve horas más tarde.

Al momento de ser rescatados surgió otro calvario para los jóvenes argentinos: “Nos dijeron que agarráramos nuestras pertenencias y nos hicieron realizar una caminata que duró cerca de tres horas. Luego nos trasladaron a la clínica ‘La Asunción’ para descartar que tuviéramos coronavirus. Después de cinco días, con los resultados del hisopado, nos dieron de alta", relató Gayoso. "Cuando logramos regresar al velero, descubrimos que lo habían saqueado y quemado”, agregó.

Vale destacar que Ramiro había comprado el velero el año pasado, tras su ruptura con Pérez y sus ganas de comenzar una nueva aventura en el mar. “Hacía una década que venía ahorrando dinero y tomando cursos de navegación, sentí que era el momento de hacerlo”, relató. "Yo salí de Granada el 25 de febrero con destino a Panamá. Mi idea era ir a trabajar en los archipiélagos de San Blas: una zona de 365 islas, donde los veleros funcionan como charters para turistas. Mientras estuve en altamar no tenía idea de lo que estaba pasando en el mundo. Cuando navegás tenés que estar concentrado en el barco, porque cualquier error se puede pagar muy caro. Por otro lado, estaba totalmente embelezado con lo que me ofrecían los paisajes: amaneceres, atardeceres, la luna, las estrellas... Me enteré del COVID-19 los primeros días de marzo, por un mensaje de WhatsApp de mi mamá", agregó sobre cómo comenzó el trayecto que terminó en tragedia.

“Muchas personas me cuestionaron: ‘¿Qué hacías navegando en Pandemia?’, me decían. Yo no estaba colgado de una palmera. Cuando uno navega tiene que saber hacia dónde va porque esto no es como manejar en la ruta que, ante cualquier inconveniente, sabés que podés estacionar. Hasta ese momento, varios colegas con los que me venía hablando seguían trabajando. El problema fue que la decisión del cierre del Puerto y de fronteras fue muy repentina. No fui el único: hubo un montón de embarcaciones que quedaron en tránsito. Solo que corrieron con mejor suerte”, cerró sobre la travesía.