Benjamín Vicuña mostró este fin de semana en sus redes, imágenes de Magnolia Vicuña con un nuevo look. La pequeña, quiso hacerse unos detalles en su pelo y eligió el color fucsia como protagonista. Es así, que la hija del actor junto a la China Suárez, luce unas mechas rosadas en las puntas.

Magnolia Vicuña.

Esta tarde, Benjamín Vicuña, aún sorprendido por el nuevo look de su hija, publicó en sus Historias de Instagram una nueva foto de la pequeña.

Esta vez, Magnolia Vicuña estaba acostada en un sillón de su casa, con el pelo rosado a la vista y mirando hacia la ventana.

La reacción de Benjamín Vicuña

"Se llevaron a mi bebé y me dejaron una adolescente", escribió el actor.

Lejos de estar jugando con muñecas o mirando dibujitos, la hija de la China Suárez parecía estar muy concentrada en sus pensamientos, como toda una teen.

Magnolia Vicuña.

En las imágenes que posteó el actor con el nuevo look, Magnolia Vicuña estaba claramente feliz por su nuevo color de pelo y lo demostró con una sonrisa de oreja a oreja.

Claro que también era porque no llevaba make up, porque como contó ella misma en un video que publicó su mamá meses atrás, "sonreír no combina con el maquillaje".

De esta manera, quedó claro que Magnolia Vicuña, com apenas cinco años, es súper fan de la moda y Benjamín Vicuña ya se está acostumbrando a verla cada vez más fashionista.