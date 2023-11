El historial de Pampita y Benjamín Vicuña da mucho de qué hablar. Los exnovios pasaron por numerosos momentos repletos de polémicas. Entre ellos, la famosa situación del motorhome, protagonizada por la China Suárez y el actor, quién estaba casado con la modelo. Sin embargo, a pesar de los conflictos, la expareja supo llevar adelante el escándalo.

Además, diversos rumores comenzaron a surgir luego de la gala de los premios ‘Martín Fierro’ donde Benjamín Vicuña agradeció a Pampita con un tierno gesto, evidenciando el amor que aún siente por ella: “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”.

Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain

Asimismo, a través de las redes sociales comenzaron a filtrarse imágenes de ambos, donde se los ve caminando juntos volviendo de un acto del colegio de sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio.

Benjamín Vicuña explicó por qué evita trabajar con Pampita

En una entrevista con LAM, Benjamín Vicuña reveló detalles de su relación actual con Pampita. El actor aseguró que no estaría dispuesto a trabajar junto a su exesposa en un proyecto cinematográfico. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que ambos compartieran pantalla en una película, Vicuña dio su punto de vista sobre el tema.

Asimismo, Benjamín Vicuña aseguró que eso no se debe simplemente a la incomodidad personal, sino también a la posibilidad de que el enfoque del público y los medios comiencen a interferir: “Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”.

“Por ahí uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar’ porque se desvía el tema, más allá de la incomodidad o de la comodidad o de si terminaste bien o mal”, agregó el actor.

Finalmente, Benjamín Vicuña explicó el motivo por el cual no trabajaría con ninguna de sus exparejas, incluyendo a Pampita: “Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Cuando uno hace una película lo que buscamos es que se hable de la historia, lo mismo con una obra de teatro. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido”.

P.C