Benjamín Vicuña habló para Intratables de El Nueve y respondió a la pregunta que muchos de sus fans suelen hacerse. ¿Cómo está llevando la soltería? El actor chileno sorprendió con su respuesta, teniendo en cuenta su fama de Don Juan.

El actor y director de cine transandino es uno de las celebridades más famosas de Iberoamérica y uno de los hombres más cotizados y codiciados que hay en el país. Benjamín Vicuña, conocido por no mantener mucho tiempo soltero, fue sincero y respondió que no está abierto al amor, no por ahora.

Benjamín Vicuña le cerró las puertas al amor: "No tengo ninguna posibilidad".

"Estoy enfocadísimo en el trabajo. Sé que son lugares o frases comunes que se repiten, pero por ahora no tengo ninguna posibilidad de estar de novio", comentó el actor. La periodista le dijo que no había que cerrar la puerta, pues siempre puede haber alguien esperando. "Está cerradísima", subrayó el famoso.

Para mantenerse siempre en forma e impecable, Vicuña confesó que entrena mucho, hace ejercicio y trabaja bastante. Próximo a cumplir 44 años, el ex de Eli Sulichin, la China Suárez y Pampita, aseguró que se mantendrá por ahora soltero.

Susana Roccasalvo dio detalles inéditos de la ruptura de Eli Sulichin y Benjamín Vicuña

Eli Sulichin fue la primera novia que se le conoció oficialmente a Benja Vicuña, luego de que su relación con la China Suárez se haya terminado de manera sorpresiva.

Sobre la ruptura entre de Eli y el actor, se supo por Yanina Latorre, que fue por "diferencia de agendas", pues los compromisos de cada uno, a nivel internacional, afectó la relación.

La presentadora de Implacables, Susana Roccasalvo, contó que se encontró con Eli Sulichin y le negó todo lo que se decía sobre la ruptura de ella con Vicuña. "Todo lo que han dicho es mentira... Una vez separados nosotros, a los dos días yo me quedé con uno de los chiquitos que estaba un poquito afiebrado y él tenía que hacer función... Nada que ver con lo que dijeron", las palabras de Eli en la voz de Susana.

"Nos separamos pero no nos odiamos", le dijo Eli Sulichin la presentadora sobre su actual vínculo con Benjamín Vicuña.